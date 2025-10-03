Envenenamiento de MBG, docenas de estudiantes de primaria en el sur de Timor NTT fueron trasladados de urgencia al hospital

Kupang, Viva – Cientos de estudiantes de tres escuelas primarias en South Central Timor Regency (TTS) East Nusa Tenggara, a saber, SD Inpres Oenasi, SD Gmit Sero II y, SD Adviento fue llevado al hospital con quejas de náuseas y vómitos.

Leer también: Se sospecha que docenas de estudiantes en el oeste de Java Kuningan por envenenamiento de MBG



Aunque, no se ha determinado qué lo causa, pero el incidente está asociado con las características envenenamiento de Comer nutritivo gratis (Mbg) que se comió el viernes 3 de octubre de 2025.

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran docenas de niños colocados en la sala, ni siquiera algunas que se instalan con un IV.

Leer también: Ver etapas estrictas de SPPG Polri Sanitation para asegurarse de que MBG sea higiénico



La atmósfera del ajetreo y el bullicio no solo ocurrió en la sala de emergencias (IGD) del Hospital Regional SOE, incluso las salas de atención de emergencia también llenaron la carpa que se instaló deliberadamente debido a la cantidad de pacientes que ingresan.

Ana, una madre que acompañó a su hijo en la sala de emergencias, afirmó saber el incidente de envenenamiento cuando la escuela contactó y confirmó que su hijo fue llevado de urgencia al hospital con sus compañeros de clase.

Leer también: Las víctimas de envenenamiento de MBG en West Sumatra Agam alcanzaron a 119 personas, 20 todavía están siendo tratadas



«Eran alrededor de las 2:30 p.m., el maestro me puso por teléfono para ponerme al día con mi hijo que fue trasladado de urgencia al hospital (RSUD SOE). Sabes que las condiciones se han instalado con infusión y debilidad», explicaron los padres de los estudiantes de las Escuelas Primarias de Adviento.

«Mi hijo dijo que las quejas aparecieron dos horas consumiendo el primer descanso», agregó Ana.

Los oficiales médicos en el Hospital SOE explicaron, los estudiantes sospechosos de ser envenenados porque cuando vinieron con quejas de mareos, náuseas y vómitos y continuaron llegando hasta las 3:00 pm West Indonesia.

«Hay quienes inmediatamente experimentan mareos después de comer en la escuela, también hay quienes sienten los síntomas en el hogar y sus padres son urgentes a la sala de emergencias, el número ha sido de más de 30 años», dijo el oficial.

Los casos de envenenamiento supuestamente debido a MBG ocurrieron en varios lugares en NTT A saber, Kupang, Sumba y TTS.

Informe: Jo Kenaru/NTT