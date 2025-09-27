Envenenamiento de masa de la matriz debido a MBG, Prabowo: alerta, no para ser politizado

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto advirtió a todas las partes que estén al tanto del caso envenenamiento La misa que ocurre en los estudiantes de la escuela después de comer un menú nutricional gratuito (Mbg). Recordó a todos los partidos que estuvieran atentos para no ser politizados.

«Debemos estar atentos, no ser politizados», dijo el presidente Prabowo Subianto a los periodistas del aeropuerto Halim Perdanakusumah, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Prabowo convocará a los funcionarios de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Discutir el caso de envenenamiento masivo.

Dijo que cada programa gubernamental debe haber una serie de problemas al comienzo de su implementación. Prometió resolver bien el caso de envenenamiento masivo.

«Después de esto, inmediatamente llamaré a la cabeza con algunas oficinas

Discutiremos. Este es un gran problema, por lo que debe haber una escasez desde el principio. Pero también estoy seguro de que terminaremos bien «, dijo Prabowo.

Prabowo afirmó que el programa de alimentación nutritiva gratuita apunta a los niños indonesios. Se aseguró de que el gobierno indonesio proporcionaría lo mejor para la gente.

«El propósito de comer nutritivo es para nuestros niños que a menudo les resulta difícil comer. Tal vez comemos esto decente. Solo lo comen arroz con sal. Esto es lo que debemos superar para alimentar todo. Debe haber obstáculos, obstáculos. Lo superamos», dijo.

Para obtener información, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) informó que hubo 70 casos de envenenamiento de enero a septiembre de 2025, y de docenas de casos hubo 5,914 receptores nutricionales libres (MBG) afectados.

El vicepresidente de BGN, Nanik S. Deyang, durante una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Yakarta, dijo el viernes, dijo que BNN era totalmente responsable y prometió mejorar para que no ocurrieran incidentes similares en el futuro.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung. Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

De los 70 casos de envenenamiento, las principales causas hay varios tipos de bacterias encontradas, a saber, E. coli en agua, arroz, tofu y pollo. Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada.

«Admitimos que estamos equivocados sobre lo que sucedió. Incidente de comida.

Nanik también se disculpó por el incidente de envenenamiento experimentado por los niños receptores de MBG.

«Desde mi corazón más profundo, me disculpo en nombre de BGN, en nombre de todos los sppg en toda Indonesia. Pido disculpas», dijo Nanik.

En la misma ocasión, Nanik afirmó que BGN se esforzó por limpiar, incluso no tolerar la más mínima violación de la sopa.

«Francamente, continuamos hasta maratón (trabajo, rojo) cualquier cosa que tengamos que arreglar», continuó Nanik S. Deyang.