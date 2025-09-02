Entró en la cárcel juntos Tom Lembong, el acusado de este caso de importación de azúcar, permanece condenado a 4 años de prisión

Yakarta, Viva – El Tribunal Superior de DKI Jakarta (PT) fortalece la decisión de cuatro años de prisión contra el ex director demandado de desarrollo comercial de PT Indonesian Trade Company (Persero) o PPI, Charles Sitorus Relacionado con el caso de la importación de azúcar en el Ministerio de Comercio en 2015-2016.

Además veredicto Prisión, Pt Dki Yakarta también continuó fortaleciendo una multa de Rp750 millones, siempre que si no se pagaba la multa, reemplazada por una prisión criminal durante seis meses, que había sido entregada a Charles.

«La decisión del Tribunal de Corrupción en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta número 35/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT PST el 18 de julio de 2025 se mantuvo y, por lo tanto, tuvo que ser fortalecido», dijo el Jefe Juez Sugeng Riyono en una copia de la decisión confirmada en Jakarta el lunes 1 de septiembre de 2025.



Charles Sitorus y Tom Lembong fueron nombrados sospechosos de corrupción de casos de importaciones de azúcar

Aunque las acusaciones primarias y los subsidios de los fiscales no están probados, el panel de jueces argumenta que los derechos del estado para exigir la pérdida de finanzas estatales causadas por las acciones de Charles no pueden ser abolidos.

Porque según los resultados de la auditoría de la Agencia de Supervisión y Desarrollo (BPKP) en el caso de presuntos casos de corrupción de importaciones de azúcar, el juez principal declaró que había habido una pérdida de finanzas estatales debido a las acciones del ex director de PT PPI.

Por lo tanto, Charles permanece declarado que violó el Párrafo 2 del artículo 2 (1) de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados y agregados con la ley número 20 de 2001 Juncto Artículo 55 Párrafo (1) del 1 de del Código Penal (KUHP)

Anteriormente, Charles Sitorus fue acusado de participar en el supuesto caso de corrupción de la importación de azúcar, que había enriquecido a otra parte por valor de RP295.15 mil millones y dañó las finanzas estatales de RP578.1 mil millones.

La participación de Charles se sospecha al no llevar a cabo la asignación de la formación de acciones nacionales de azúcar y la formación de precios nacionales del azúcar de acuerdo con los precios de referencia de los agricultores (HPP) y no cooperar con las empresas estatales (bumn) productores de azúcar, como en el plan de trabajo y el presupuesto de la compañía de PT PPI en 2016.

Charles también fue suspendido para llegar a un acuerdo sobre el precio de venta del azúcar de cristal blanco, de productores de azúcar refinados a PT PPI, incluida la regulación del precio de venta del azúcar y los productores a PT PPI y la configuración de precios de venta de PT PPI a distribuidores en HPP junto con ocho compañías.

Las ocho compañías mencionaron, a saber, el presidente del director de PT Angels Products Tony Wijaya, el director de PT Makassar Tene, luego Surianto Eka Praseteto, presidente de PT Sentra Busahatama Jaya Hansen Setiawan, y presidente de PT Medan Sugar Industry Indra Suryadiningrat.

Charles Sitorus fue nombrado sospechoso hasta que fue acusado junto con el ex ministro de comercio Dejó a Tom. Más tarde, el presidente Prabowo Subianto dio una abolición a Tom Lembong por el caso, y finalmente fue liberado de todas las acusaciones.