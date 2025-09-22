Entrevista de Kamala Harris Rachel Maddow en MSNBC: Cómo ver en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Kamala Harris se sentará con MSNBC‘s Rachel Maddow El lunes por la noche, marcando la primera entrevista oficial de noticias del ex vicepresidente desde que salió del cargo en enero. El segmento se transmitirá en MSNBC a las 9 pm ET.

Puede transmitir MSNBC en vivo a través de varios servicios de transmisión en vivo como Hulu + TV en vivo, Fubotv, Sling TV (Plan Azul) y Transmisión DirecTV. También puede transmitir la entrevista a pedido al día siguiente en Pavo real.

Si no desea comprometerse con una suscripción mensual, también puede comprar un Pase del día de honda por $ 4.99.

El segmento exclusivo llega cuando Harris vuelve a entrar en la esfera pública que promociona su próximo libro «107 días». En las memorias detrás de escena, que se lanza el 23 de septiembre, Harris rastrea el torbellino de la campaña presidencial de 2024, exactamente 107 días de principio a fin. Después de la sorpresa retirada del presidente Joe Biden, Harris entró en una de las carreras presidenciales más consecuentes de la historia bajo un escrutinio implacable. Lanzó en paracaídas en la carrera contra Donald Trump a mediados de julio, luego del intento de asesinato contra su oponente republicano que finalmente prevaleció en las urnas el año pasado.

«Con franqueza y reflexión, he escrito un relato detrás de escena de ese viaje. Creo que hay valor en compartir lo que vi, lo que aprendí y lo que sé que se necesitará para avanzar», dijo en un anuncio de video para las memorias. «Al escribir este libro, una verdad seguía volviendo a mí, a veces la pelea lleva un tiempo. Pero sigo lleno de esperanza y sigo siendo claro. Nunca dejaré de pelear para que nuestro país refleje lo mejor de sus ideales, siempre en nombre de la gente».

En su entrevista con Maddow, Harris probablemente hablará sobre los aspectos más destacados del libro, que incluyen su evaluación de la decisión de Biden de abandonar y cómo se manejó ese proceso; Su comentario sobre lo que ella cree está en juego con la presidencia de Trump; sus planes futuros de buscar un cargo; y eventos recientes que rodean el despido de Charlie Kirk y Jimmy Kimmel.