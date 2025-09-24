Entrenamiento Indosat 2 millones de indonesios

Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) nuevamente presente IDCAMP 2025, el programa de becas de codificación, que es un verdadero puente para que la generación más joven obtenga una carrera en el campo de la tecnología.

Durante los siete años de su viaje, este programa ha alcanzado más de 380 mil beneficiarios. De estos, más de 136 mil participantes se centraron en el campo de la inteligencia artificial (IA), que mostró un alto interés en la tecnología futura.

En general, Idcamp ha logrado anotar 120 mil graduados que están listos para contribuir a la industria, desde Sabang hasta Merauke, la creación de impactos económicos por valor de más de RP680 mil millones, hasta varios ex alumnos que ahora pueden tener una carrera en empresas de tecnología nacional y global.

Este logro confirmó el apoyo de Innosat para aumentar la competitividad del talento nacional. Indosat abrió el registro Idcamp 2025 que tuvo lugar del 24 de septiembre al 27 de diciembre de 2025 a través de un sitio web oficial.

El proceso de registro está diseñado simple e inclusivo: los participantes solo necesitan crear una cuenta, completar sus datos personales y luego elegir la clase de acuerdo con sus intereses y necesidades.

Se puede acceder a todos los programas de forma gratuita, proporcionando así oportunidades de aprendizaje digital equitativo para los jóvenes de toda Indonesia.

La disponibilidad de acceso es importante teniendo en cuenta las necesidades crecientes de los talentos digitales nacionales.

La investigación del Banco Mundial y McKinsey estima que se necesitarán más de 9 millones de talentos digitales en 2030, especialmente en los campos de IA, datos y automatización industrial.

Al mismo tiempo, se proyecta que el valor de mercado de AI en Indonesia alcanzará alrededor de US $ 2.4 mil millones en 2025.

IDCAMP está presente como una de las iniciativas para apoyar la disponibilidad de aprendizaje digital relevante y sostenible, al tiempo que ayuda a responder la brecha de las necesidades de talento.

Los métodos de aprendizaje de IDCAMP están organizados para estar en línea con las tendencias industriales, basados ​​en el plan de estudios internacional, pero aún fácilmente accesible.

No solo brindando a los participantes habilidades técnicas, IDCAMP también proporciona tutoría, capacitación en habilidades blandas y oportunidades para establecer contactos.

Este año, Idcamp es más relevante para dos nuevos programas que son muy adecuados para las necesidades de los talentos futuros, a saber:

Preparando a los participantes para completar roles estratégicos como ingeniero de IA, ingeniero de MLOPS, ingeniero de IA generativo y científico de datos, con un enfoque en el desarrollo de soluciones prácticas de IA para enfrentar futuros desafíos tecnológicos.

Afilar las habilidades de codificación de los participantes para integrar la IA en el desarrollo de aplicaciones de Android, multiplataformas, así como de front-end y back-end, tienen como objetivo crear aplicaciones que puedan mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario.

«Digital Talent es la base principal de la transformación de Indonesia en la era global. Por lo tanto, Indosat se compromete a equipar 2 millones de talentos con capacidades de IA, asegurándose de que estén listos para enfrentar el futuro», dijo el director y jefe ejecutivo de Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, en Jakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.