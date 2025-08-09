Entrenamiento de aviones en tierra cerca del aeropuerto de Baramati; Sin lesiones







A Avión de entrenamiento El sábado, la policía, dijo que nadie resultó herido.

El incidente ocurrió cuando el avión, propiedad del Centro de Entrenamiento de Vuelo Redbird, estaba aterrizando después de completar una salida de entrenamiento.

«Mientras volaba el avión, el piloto notó que uno de los neumáticos estaba dañado. El piloto Intentó un aterrizaje de emergencia alrededor de las 8 am. La rueda delantera del avión salió después del touchdown. El avión se desvió desde la calle de rodaje y entró en el otro lado del aeropuerto «, dijo un alto oficial de policía.

Dijo que nadie resultó herido en el accidente. El piloto está a salvo, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente