Entrenamiento de alojamiento de Knicks para ex lottery seleccionando el regreso de la NBA

El New York Knicks He estado haciendo movimientos este verano después de no llegar a las Finales de la NBA la temporada pasada. Según los informes, los Knicks están explorando una posible reunión con Dennis Smith Jr.quien pasó la temporada pasada con el Real Madrid en España.

De acuerdo a Stefan Bondy del New York PostLos Knicks están trayendo a Smith para un entrenamiento esta semana. La antigua selección de lotería está buscando regresar a la NBA después de una ausencia de un año.

«Los Knicks están trayendo a un armador familiar. Dennis Smith Jr. está trabajando para los Knicks esta semana, dijeron fuentes de la liga al Post. La ex selección de lotería espera un regreso de la NBA después de jugar la temporada pasada en el Real Madrid». Bondy tuiteó.

Además de los Knicks, Smith también jugó para el Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets y Brooklyn Nets. Tuvo su mejor temporada en 2018 como novato en Dallas, promediando 15.2 puntos por juego. Fue cambiado a los Knicks durante la temporada 2018-19 como parte de la Kristaps Porzingis trato.

Los knicks están restringidos por la tapa salarial

Los veteranos firmados de los New York Knicks Landry Shamet, Malcolm Brogdon y Guarnición Matthews a acuerdos no garantizados antes del campamento de entrenamiento. Los Knicks solo pueden mantener a un veterano por ahora, ya que están restringidos por las reglas de tope salarial, y no quieren pasar al segundo delantal.

Solo hay 12 jugadores en la lista actual, más el novato Mohamed Diawaraquien se espera que se firme con un contrato estándar, según Ian Begley de Sny.tv. Diawara fue la 50ª selección general del draft de este año fuera de Francia. Los Knicks también tienen una oferta de calificación para Kevin McCullar Jr.

Si los Knicks agregan a Dennis Smith Jr., probablemente también será un contrato no garantizado. Sin embargo, Smith no tuvo un período fructífero en el Real Madrid, promediando 2.8 puntos, 1.0 rebotes y 0.8 asistencias en cuatro juegos.

Knicks se abre a hacer operaciones para liberar dinero

Los New York Knicks tendrán que hacer algunos movimientos si quieren firmar uno o dos de los tres veteranos que firmaron durante el fin de semana. Ian Begley opinó que Millas mcbride Posiblemente está fuera de los límites debido a ser un guardia de respaldo efectivo para los Knicks en las últimas dos temporadas.

«Me sorprendería que los Knicks hicieran un movimiento así antes del campo de entrenamiento. Supongo que dejaron que las cosas se desarrollen en el campamento de entrenamiento/pretemporada antes de tomar decisiones sobre los lugares finales de la lista. También vale la pena señalar que siempre han tenido a McBride en alta estima y no han sido receptivas a los intercambios anteriores que involucran al ahora de 25 años de 25 años». Begley dijo.

Otros nombres que los Knicks podrían explorar el comercio son Pacome Dadiet y Tyler Collectquien tuvo roles limitados la temporada pasada, según Jake Fischer de la línea Stein. Dadiet jugó solo 18 juegos como novato, mientras que Kolek apareció en 41 juegos.

Con la Conferencia del Este Abierto de esta próxima temporada, existe la posibilidad de que los Knicks prefieran veteranos como Malcolm Brogdon y Landry Shamet. Brogdon es un ex novato del año de la NBA y el sexto hombre del año, mientras que Shamet ha estado en la postemporada seis veces a pesar de ser un oficial.