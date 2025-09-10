Entrenador surcoreano U-23 Ramal El destino del equipo nacional U-23 indonesio en manos de Vanenburg

VIVA – aunque Equipo nacional Indonesia U-23 no pudo entrar en las finales de la Copa Asiática U-23 2026 después de perder ligeramente 0-1 ante Corea del Sur, el entrenador contra Lee Min Sung en realidad elogió al táctico de Garuda Muda, Gerald Vanenburg.

El partido en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025, fue de hecho un lado. Corea registró nueve tiros en el objetivo, pero solo se creó un gol a través de la acción rápida de Hwang Do Yoon en el séptimo minuto.

Aun así, Min Sung dijo que estaba feliz de ver el desarrollo del equipo indonesio bajo el control de Vanenburg.

«Sobre el equipo indonesio, estoy seguro de que continúan creciendo. Tienen un nuevo entrenador muy bueno y muchos jugadores talentosos con buenas habilidades técnicas individuales», dijo Min Sung después del partido.

Según Min Sung, la calidad de los jugadores indonesios individuales es bastante prometedora, pero requiere consistencia en el juego a nivel del club. Consideró que Vanenburg tenía una visión clara, solo que tardó el tiempo en dar forma al personaje del equipo.

«Sin embargo, estoy seguro de que el nuevo entrenador necesita tiempo para formar su propio equipo. Veamos el desarrollo», dijo Min Sung.

Además de alabar a Vanenburg, Min Sung también destacó la impresionante aparición del portero indonesio, Cahya Supriadi, quien hizo que el gol de Garuda Muda solo concediera un gol a pesar de ser bombardeado con oportunidades.

«El portero indonesio está haciendo su trabajo muy bien. Tenemos muchos tiros en el objetivo, por lo que solo podemos marcar un gol», dijo Min Sung.

Con elogios del oponente del calibre coreano, el público ahora tiene una razón para poner la esperanza en el proyecto a largo plazo Vanenburg con Garuda Muda, aunque no se han cumplido objetivos a corto plazo.