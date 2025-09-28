VIVA – Sassuolo ganó la segunda victoria en Serie A 2025/2026 después de derrocar Udino 3-1 en el estadio Mapei, domingo 28 de septiembre de 2025.

Jay idzes Aparecer como un defensor central en la formación de brebaje 4-3-3 Fabio Grosso. Estos resultados hacen que Sassuolo ahora recolecte seis puntos y se eleve al 12º lugar en la clasificación.

Sassuolo había comenzado el partido con mal. Sin embargo, podrían ganar rápidamente a través del gol de Armand Lauriente en el minuto octavo e Ismael Kone cuatro minutos después.

«Ganar el partido en esta liga requiere un rendimiento de alto nivel. Comenzamos el partido no tan bien, dimos lo contrario de la oportunidad, pero luego podemos ajustarnos», dijo Grosso.

«Los dos goles que anotamos nos permiten ser libres, podemos golpear a los oponentes en el momento adecuado. En la segunda mitad, cambiaron el juego y nos hicieron problemas. Estábamos demasiado profundos y nos esforzamos mucho, y luego podríamos aumentar el juego en los minutos finales, hicieron un acuerdo final y cerrar el partido», explicó, refiriéndonos al gol de Edoardo Iannoni en el minuto 81 en el minuto 81.

El entrenador que también es un ex campeón mundial con Italia dio su aprecio a los niños de crianza que parecían disciplinados.

«Tenemos ideas y conocimientos. Sabemos que tenemos que entrenar bien, y hoy obtenemos los resultados del entrenamiento. Nuestros atacantes juegan bien, tenemos calidad. En el medio, también mostramos buenas habilidades de juego, combinando calidad y cantidad», dijo.

«Hoy estamos haciendo un buen trabajo anotando goles. Estamos contentos con nuestro desempeño y los resultados que traemos a casa», dijo Grosso.

Con esta victoria, Sassuolo agregó con éxito tres puntos. Anteriormente, también derrotaron a Lazio, mientras que otros tres partidos terminaron en derrotas del Inter de Milán, Cremonse y Napoli.