Entrenador en jefe de los Blazers arrestado después del primer partido de la temporada

En una noticia impactante, están llegando informes que afirman que Trailblazers de Portland entrenador en jefe Chauncey Billups ha sido arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como parte de una investigación federal sobre actividades ilegales de juego.

ESPN es uno de los medios que ha informado que Billups fue puesto bajo custodia el jueves por la mañana en relación con una investigación realizada por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, con la asistencia del FBI.

La debacle de la noche inaugural de los Blazers

Al momento de escribir este artículo, los detalles de los cargos contra Billups no se han revelado públicamente. Sin embargo, según el Prensa asociadaEl arresto es parte de una investigación más amplia sobre irregularidades en las apuestas deportivas.

Las fuentes indican que las acusaciones contra Billups no están relacionadas con ningún partido que haya dirigido para los Trail Blazers.

Billups, ex cinco veces All-Star, comenzó a entrenar a los Trail Blazers en junio de 2021, su primer trabajo como entrenador en jefe después de trabajar anteriormente como asistente con Los Ángeles. Tijeras. Firmó una extensión de cuatro años en abril que mantenerlo bajo contrato hasta el final de la temporada 2027-18. El equipo Blazers de Billups había jugado su primer partido de temporada el miércoles por la noche, una derrota ajustada ante el lobos de minnesotaantes de que se hiciera pública la noticia del arresto.

Esa misma mañana también fue detenido en relación con la investigación un activo NBA jugador, Terry Rozier del Miami Heat. No está claro si su caso y el de Billups están directamente relacionados.

La NBA aún tiene que emitir una declaración pública sustancial sobre el arresto de Billups.

El juego es una amenaza para la integridad de la NBA

El arresto de Billups marca uno de los escándalos más importantes que involucran a un entrenador en jefe de la NBA en los últimos años. La noticia de su arresto y el de Rozier también aumentará la creciente preocupación de la liga sobre las apuestas deportivas ilegales y el potencial de manipulación de los mercados de juego.

Los arrestos de Billups y Rozier han intensificado la creciente preocupación dentro y alrededor de la NBA sobre la relación del deporte con el juego legalizado en Estados Unidos. Desde la decisión de la Corte Suprema de 2018 en Murphy contra la NCAA eso anuló la prohibición federal En cuanto a las apuestas deportivas en virtud de la Ley de Protección de los Deportes Profesionales y Amateurs (PASPA), las apuestas en baloncesto profesional se han expandido rápidamente en la mayoría de los estados. Si bien el fallo abrió lucrativas oportunidades comerciales para equipos, ligas y socios de medios, también creó nuevos riesgos para la integridad de la competencia y temores de una Situación al estilo de Pete Rose un día haciéndose manifiesto.

La NBA, que alguna vez fue un acérrimo oponente de las apuestas deportivas legales, desde entonces las ha adoptado de forma regulada, por ejemplo mediante el establecimiento de asociaciones con casas de apuestas como FanDuel. Sin embargo, cualquier combinación de competencia atlética y mercados de apuestas plantea cuestiones éticas complejas y un factor de riesgo sustancial, algo que la NBA ya ha visto de primera mano.

En abril de 2024, el ex Raptores de Toronto adelante Jontay Porter se convirtió en el primer jugador activo de la NBA en ser prohibido de por vida por infracciones en materia de juegos de azar. Se descubrió que Porter había compartido información de salud confidencial y había limitado intencionalmente su propio tiempo de juego para influir en los resultados de las apuestas. En respuesta, además de prohibir a Porter, la NBA fortaleció sus programas de cumplimiento interno, ampliando la educación sobre las restricciones del juego y estableciendo líneas directas de comunicación con las unidades de integridad de las apuestas deportivas y los investigadores federales.

Sin embargo, a pesar de estas reformas, los arrestos de Rozier y Billups sugieren que la liga seguirá teniendo el problema en primer plano, indefinidamente. El caso de Porter no fue el primer escándalo de este tipo que afecta a la NBA, ni será el último.