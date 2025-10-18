Entrenador de nivel mundial, fuerte candidato para reemplazar a Kluivert en la selección nacional de Indonesia

VIVA – Equipo Nacional Indonesia actualmente no tiene entrenador PSSI y el equipo técnico que dirige Patricio Kluivert acordó poner fin a la cooperación.

Ahora, una serie de nombres están empezando a asociarse con Selección Nacional de Indonesia. Curiosamente, los rumores más difundidos provienen del este de Asia: se dice que un entrenador japonés tiene grandes posibilidades de ocupar el banquillo.

El PSSI puso fin oficialmente a la cooperación con Kluivert el jueves 16 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó después de que Indonesia no se clasificara para la Copa del Mundo de 2026 después de sufrir dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda de la Clasificación de la Zona Asiática, concretamente 2-3 ante Arabia Saudita y 0-1 ante Irak.

Kluivert, que no fue nombrado hasta enero de 2025 para sustituir a Shin Tae-yong, sólo duró nueve meses. La federación considera este resultado como parte de una evaluación exhaustiva del rendimiento de la selección nacional, aunque sigue valorando la aportación del técnico holandés.

Uno de los resultados que se considera más perjudicial es la aplastante derrota por 0-6 ante Japón en junio de 2025.

En esta situación llena de especulaciones, el observador de fútbol, ​​el entrenador Justin, también dio su opinión a través del podcast Offside Dua en el canal de YouTube OFFSIDE DUA, el viernes 17 de octubre de 2025.

«No estoy seguro si él (Kluivert) fue despedido repentinamente. No hay razón para retenerlo», dijo el entrenador Justin.

Según él, no se trata sólo de perder o ganar, sino de la calidad del juego. «Si pierdes pero juegas bien, la gente aún puede aceptarlo. Pero después de casi 10 meses jugando así, no creo que conozca a los jugadores. Así que no hay razón para continuar».

Justin cree que el PSSI ahora debe actuar rápidamente para determinar una nueva dirección para el equipo nacional. «Es rápido. En una semana o dos tendremos un nuevo entrenador», dijo con optimismo.

Sin embargo, también destacó que encontrar un nuevo entrenador no es fácil. «Esto determina hacia dónde irá nuestro fútbol. Pero mi sensación es que lo más probable es que venga de Japón», afirmó.

Akira Nishino Ingresar al radar

El entrenador Justin incluso dio fuertes pistas sobre la figura en cuestión. «Japón es consistente, sus entrenadores también son buenos. Pero no el actual, sino el anterior», afirmó.