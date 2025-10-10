Entrenador de Malasia dice después de Bantai Laos en medio del escándalo de naturalización de jugadores

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Malasia, Peter Cklámovskielogió a sus jugadores tras lograr una aplastante victoria por 3-0 sobre Laos en la tercera jornada del Grupo F Clasificación para la Copa Asiática 2027, jueves por la tarde 9 de octubre de 2025

Esta victoria se siente especial porque se logró en situaciones difíciles. Malasia se presentó sin siete jugadores naturalizados que estuvieron ausentes debido a las sanciones de la FIFA contra la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) por supuesta falsificación de documentos.

«Los jugadores actuaron profesionalmente, lo dieron todo para ganar y mostraron un espíritu deportivo extraordinario. Pero esta noche realmente me solidarizo con ellos», dijo Cklamovski, citado por Baomoi.

El técnico australiano admitió que su equipo estaba mentalmente sacudido por la tormenta no técnica que se produjo fuera del campo.

«Traté de ocultar esos sentimientos lo más posible, pero el sentimiento de indignidad e incertidumbre claramente pesaba en sus mentes», dijo.

Aun así, Malasia todavía parecía dominante en el Estadio Nacional de Laos. Desde los primeros minutos, Harimau Malaya presionó la defensa rival mediante ataques agresivos. La primera oportunidad la tuvo Romel Morales en el minuto 16, pero su cabezazo se fue por poco por encima del larguero.

Morales volvió a amenazar en el minuto 21, mientras que Afiq Fazail casi abre el marcador con un disparo lejano en el minuto 25. Sin embargo, la primera parte acabó en empate sin goles.

Al comenzar la segunda mitad, Malasia se volvió aún más loca. Arif Aiman ​​abrió el marcador en el minuto 54 mediante una acción individual que se completó con un fuerte disparo a la portería de Laos. Dion Cools añadió un segundo gol con un cabezazo en el minuto 68, antes de que Faisal Halim cerrara el marcador en el tiempo de descuento (90+8).

Esta victoria es una prueba de que incluso sin la presencia de jugadores naturalizados, Malasia sigue siendo fuerte. Los tres puntos adicionales sitúan al equipo de Cklamovski firmemente en la cima del Grupo F, además de confirmar su ambición de clasificarse para la Copa Asiática de 2027.