VIVA – Oportunidades Mees Hilgers para actuar juntos FC Twente Al comienzo de la temporada 2025/2026 de Eredivisie, ciertamente se fundó.

El entrenador Joseph Oosting enfatizó que el defensor sangrado indonesio no entraría al equipo cuando Twente recibió al PSV Eindhoven en el estadio De Grolsch Veste, el domingo por la noche de agosto de 1725 Wib.

Esta situación hace que Hilgers sea amenazado solo para convertirse en un alias de reserva muerta «Camat» hasta que se cierre la ventana de transferencia de verano.

Hilgers ha sido tachado desde el partido inaugural

En la primera semana de Eredivisie contra Pec Zwolle, Hilgers tampoco se incluyó en la lista de jugadores. Según Oosting, esta decisión no pudo separarse de la actitud de Hilgers que querían abandonar Twente en la ventana de transferencia esta vez.

«Con Mees, la situación es muy simple. Él ha indicado que quiere ir y respondemos. En este momento todavía está aquí, sigue entrenando con nosotros», dijo Oost.

Sin embargo, el entrenador holandés insistió en que solo confiaría en los jugadores que estaban completamente comprometidos con el club. «Por otro lado, trabajas para una nueva temporada. Desea hacerlo con jugadores que se pueden usar durante toda la temporada. Supongo que Mees Hilgers se irá», continuó.

Hilgers confirmó ausente contra PSV

Al aludir a la posibilidad de reducir a Hilgers cuando se enfrentan a PSV, Oosting respondió firmemente. «Parece imposible», dijo.

Oosting también agregó que continuó coordinando con el director técnico del club, Jan Steuer, con respecto a los últimos desarrollos en la transferencia de Hilgers.

«Al final, ningún club ha anunciado. Así que a menudo me pongo en contacto con Jan, y por supuesto con Mees, para averiguar la situación actual. Esta es la situación actual», explicó.

El futuro de Hilgers al final de la bocina

Hasta ahora, el futuro de Hilgers sigue colgando. No hay certeza de qué club será el puerto, a pesar de que los rumores de la transferencia continúan rodando.

Sin duda, mientras el estado no esté claro, el defensor de ascendencia indonesio no formará parte del equipo principal de Twente en Eredivisie esta temporada.