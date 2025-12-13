Entrenador de CFP de rápido crecimiento vinculado a Michigan como reemplazo de Sherrone Moore

Dos días después Michigan despidió a Sherrone Moore, no faltan nombres vinculados al puesto. Puede que no sea fácil alejar a alguien de su puesto actual. Sin embargo, no se puede negar que se trata de un trabajo de alto perfil.

Como varios Los nombres siguen flotandoJosh Pate reveló un entrenador que es ‘taylor-maid’ para el puesto, Kenny Dillingham de Arizona State.

«Es deseable, pero tienen que resolver Michigan», dijo Pate sobre el episodio del viernes por la mañana de ‘Levantarse’ en ESPN. «Dije ayer, parece que fue hace cinco años, pero ayer dije que antes de que Michigan operara una búsqueda de entrenador, necesitaban descubrir qué era Michigan. Eso se refleja en cierto modo en el mercado de candidatos. Pero estoy bastante convencido de esto… ese trabajo parece hecho a la medida para un tipo como Kenny Dillingham. Sé que se descartarán otros nombres, pero les digo, Kenny Dillingham para la mayoría de los fanáticos del fútbol universitario es un tipo del que han escuchado fragmentos de sonido».

Kenny Dillingham tiene las mejores probabilidades de ser nombrado entrenador en Michigan

Que comience la especulación. De acuerdo a apuesta en líneaDillingham tiene las mejores probabilidades de -200 para ser el próximo entrenador en Ann Arbor. Dillingham sería un candidato obvio por varias razones. Es un gran reclutador, algo en lo que prosperó en Oregón antes de aterrizar en el estado de Arizona. Como Brice Marich del Michigan Insider Como señaló, Michigan ofrecería más en términos de NIL que el estado de Arizona.

«Si bien los Sun Devils pueden ofrecer algunas cosas atractivas en el camino del reclutamiento, Michigan ofrece mucho más desde el punto de vista de los recursos, y fácilmente podría verlo convertirse en un gigante como reclutador en Ann Arbor. Tengo todo lo que deseas en la nueva era NIL del fútbol universitario en un entrenador joven, enérgico y apasionado que entiende el panorama del reclutamiento actual», escribió Marich.

Dillingham llevó a Arizona State al primer playoff de fútbol universitario de 12 equipos la temporada pasada. Tienen marca de 8-4 esta temporada y se dirigieron al Tony the Tiger Sun Bowl en la tarde de Nochevieja contra el campeón de la ACC, Duke.

¿Kenny Dillingham se irá a Michigan?

Esta no es la primera vez que Dillingham ha sido vinculado a un trabajo en este ciclo de entrenador. También estuvo vinculado a las aperturas de Penn State y Auburn. Matt Campbell dejó el estado de Iowa para ir a Penn Statey Alex Golesh dejó el sur de Florida hacia Auburn.

«Sé que en este momento están buscando a su alrededor y que hay otros nombres. No creo que el nombre de Kenny Dillingham deba estar muy abajo en esa lista, y ha hecho mucho más con mucho menos. Al igual que Matt Campbell en Penn State, me imagino que los recursos de Michigan se entregarán a Kenny Dillingham. En realidad, él es el nombre que rodearía», dijo Pate.

Este ciclo de entrenamiento ha sido una locura. Comenzó con el despido de los entrenadores en la Semana 3 y continuó durante toda la temporada. De todas las vacantes, Michigan es el más grande hasta ahora.. Tienen los recursos para competir de inmediato con los mejores programas del país. Rechazarlo sería difícil para cualquier entrenador.