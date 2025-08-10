Entrena a tus hombres con fuerza, ¡pero no uses la crueldad!

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Pregúntale a los líderes TNI Para entrenar a sus soldados bien y duro. Sin embargo, no use el elemento de crueldad.

PRABOWO transmitió esto después de inaugurar seis comandantes de Kodam (Pangdam) y 20 comandantes de la nueva brigada en el título de fuerzas honorarias operativas y militares en las Fuerzas Especiales del Comando Pusdiklatsus (Kopassus), Batujajar, Bandung, Java Occidental hoy, domingo 10 de agosto de 2025.

«Dejo a sus hermanos y hermanas, mantengo a sus tropas lo mejor posible. Tus subordinados son lo más bien posible, los subordinados son como tus propios hijos biológicos», dijo Prabowo.

«Llega bien, cuídalos, entrenarlos bien, entrenarlos con fuerza. Pero no por crueldad», continuó.

En esa ocasión, Prabowo también recordó que el comandante de Kodam y el comandante de la brigada recientemente inaugurado eran personas elegidas.

Por lo tanto, aconsejó que el comandante de Kodam y el comandante de la brigada pudieran liderar a sus soldados desde el frente.

«Liderar en el medio de las tropas, siempre en el lugar más peligroso, siempre está en el lugar más crítico», dijo.

«No hay un comandante del equipo que se lidere. Líderes del frente, los líderes dan ejemplo, los líderes son soldado Lo mejor «, concluyó.