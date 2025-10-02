Entrena a los jóvenes asn con ai

Yakarta, Viva – En la era actual del desarrollo tecnológico, las habilidades digitales ya no son opciones, sino imprescindibles.

Al acelerar la reforma del sector de servicios públicos, los aspectos principales que deben fortalecerse son los recursos humanos (recursos humanos).

Necesidades de dominio AI Y Big data En línea con la dirección del desarrollo nacional como se indica en la Ley No. 59/2024 con respecto a RPJPN 2025-2045.

Transformación del gobierno digital, incluida la aplicación de sistemas gubernamentales de base electrónica (SPBE), colocando IA y Big data Como el pilar principal hacia gobierno inteligente.

La aplicación de esta tecnología incluye la formulación de estrategias, la medición del rendimiento basada en los principales indicadores de rendimiento (IKU), hasta comprobación de cumplimiento contra estándares de servicio público.

Las tendencias globales también muestran una urgencia similar. Los resultados de la encuesta de PwC (2024) revelaron que el 76 por ciento de los trabajadores en Indonesia creen IA generativa Aumentará la eficiencia laboral en los próximos 12 meses, y más del 50 por ciento lo verá como una oportunidad para obtener nuevas habilidades.

Este hecho enfatiza la importancia de desarrollar las competencias del aparato civil estatal o Asn Ser más adaptativo en la presentación de servicios públicos que sean rápidos, transparentes y de calidad.

Por esta razón, el Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi), a través de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos, en colaboración con Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) celebró un entrenamiento de inteligencia artificial (IA) para cientos de ASN de jóvenes.

Esta iniciativa proporciona a ASN habilidades estratégicas y prácticas para acelerar la reforma del sector de servicios públicos basado en la tecnología.

«Por lo tanto, nos asociamos con expertos de Indosat para equipar a los jóvenes ASN con competencias tecnológicas», dijo el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos de Comunicación de Comunicación, Boni Pudjianto, en Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Según él, Kemenkomdigi tiene un papel muy importante que debe ser capaz de adaptarse, innovar e incluso estar a la vanguardia para utilizar la tecnología.

«Aquí es donde se necesita el papel de Young ASN. La generación que liderará la burocracia en la era digital», dijo.

La capacitación discute material sobre la introducción de conceptos básicos de IA, pautas ingeniería rápidaa la estrategia para aumentar la productividad laboral.

La presentación de este módulo de aprendizaje fue presentada directamente por expertos de Indosat Global Partners como Google y McKinsey.

En la misma ocasión, Oficial legal y regulador Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, apoya plenamente la iniciativa Kemenkomdigi para equipar a los jóvenes con habilidades de IA.

La preparación de los jóvenes ASN en la utilización de la tecnología traerá beneficios tangibles a la comunidad al tiempo que fortalecerá la posición de Indonesia en el mapa global de transformación digital.

«Estamos listos para convertirnos en un socio gubernamental en la preparación de ASN superiores y AI, para servicios públicos adaptativos y de calidad», dijo Reski.