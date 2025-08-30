Entregarme de las reacciones de la nada alabando a Tk

Bruce Springsteen Personalmente entregó su película biográfica no convencional y altamente emocional «Springsteen: Entregarme de la nada«El viernes por la noche en el Festival de cine de Telluride.

Antes de una multitud de cinéfilos mundiales, locales acomodados (¡Oprah!) Y las élites de la industria, el jefe mostró en persona que marcar el estreno mundial de la película, dirigido por el ganador del Emmy «The Bear» Jeremy Allen White.

La directora ejecutiva de Telluride, Julie Huntsinger, luchó contra las lágrimas de la introducción de Scott Cooper, quien adaptó el guión y dirigió el proyecto. El cineasta compartió un poco sobre su relación personal con Springsteen. El legendario rockero albergó a Cooper, su esposa e hijos en enero durante los devastadores incendios forestales de Los Ángeles.

«Quiero mi casa de regreso», bromeó Springsteen en sus propios comentarios muy breves antes de la proyección, que contó con el nominado al Oscar Jeremy Strong como el gerente de Springsteen desde hace mucho tiempo, Jon Landau. Cooper también discutió su decisión de poner a White en los jeans ajustados del tema de la película.

«Tenía dos cualidades que conozco de Bruce», dijo Cooper a la audiencia en el Teatro Werner Herzog. «El primero es la humildad y la otra es arrogancia. No enseñan arrogancia en Juilliard».

La audiencia de Herzog pareció estar de acuerdo. Algunos cantaron sincronizados con el actor, cuyas venas explotaron a través de su cuello mientras creía «nacido para correr». O cuando trajo el atractivo sexual a un romance tenso (pero humeante) que involucra a una madre soltera (Odessa Young). Quizás especialmente cuando él, como Springsteen, se enfrenta al trauma infantil y reconoce la lenta aparición de la depresión paralizante.

Stephen Graham («Adolescencia») se intimidó como el padre de Springsteen a través de flashbacks. Paul Walter Hauser interpretó a la tecnología de guitarra Mike Batlan y, como es su hábito en la mayor parte de su trabajo, se ríe en la habitación. Gaby Hoffmann, David Krumholtz, Marc Maron, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, Chris Jaymes y Matthew Anthony Pellicano también están entre el elenco.

«Springsteen: Entrew Me From Nowhere» está listo para su amplio lanzamiento el 24 de octubre.