Entregarme de la nada ‘listo para abrir AFI Fest en octubre

«Springsteen: Entregarme de la nada«Está listo para abrir Fiesta AFI el 22 de octubre.

Las estrellas del drama de la música biográfica de los estudios del siglo XX del siglo XX Jeremy Allen White Como leyenda del rock Bruce Springsteen. Escrita y dirigida por Scott Cooper, la película está adaptada de la biografía de Warren Zanes. «Entrez Me From Nowhere» tiene lugar a principios de los años 80 en la carrera de Springsteen cuando se subió a la fama mientras elaboraba las canciones acústicas personales para el álbum de 1982 «Nebraska». Al mismo tiempo, estaba grabando las demostraciones para «Born in the USA», el golpe que lo catapultaría al estrellato global.

Jeremy Strong interpreta a Jon Landau, gerente y productora discográfica de Springsteen, y Odessa Young interpreta el interés amoroso del jefe.

Bob Gazzale, presidente y CEO de AFI, dijo: «Afi Fest es el escenario y las pantallas donde las historias del mundo se unen en Hollywood». Agregó: «Abrir con ‘Springsteen: entregarme de la nada’

Honra el impacto global de un ícono estadounidense y el verdadero arte que se necesita para contar su historia «.

Cooper agregó: «Es un verdadero honor abrir AFI Fest con ‘Springsteen: entregarme de la nada’. AFI siempre ha defendido la narración audaz y significativa, y estoy agradecido de ser parte de esa tradición.

La 39ª edición del Festival Anual de Cine del Instituto tendrá lugar del 22 al 26 de octubre en los teatros chinos de TCL. AFI Fest presenta una selección curada de proyecciones de estreno en la alfombra roja, proyecciones especiales, cine mundial, documentales y cortometrajes. La alineación completa del festival se presentará el 30 de septiembre. Las entradas individuales estarán disponibles el 6 de octubre.

«Entrez Me From Nowhere» se lanzará en los cines en los Estados Unidos el 24 de octubre.