Entre el amor y la fe

Jacarta – Fenómeno Pat Sakinah Actualmente se está debatiendo ampliamente en varias plataformas de redes sociales de Indonesia. Inicialmente apareció como parte del programa de actividades de asesoramiento prematrimonial y resiliencia familiar de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar (BKKBN), pero ahora esta palmadita se ha vuelto viral porque se considera que toca los valores religiosos y el amor en familiar.

Sin embargo, detrás de sus movimientos simples y letras ligeras, Tepuk Sakinah aparentemente tiene un profundo significado religioso, que refleja la armonía entre el amor y fe En la vida de una escalera.

Los orígenes de Patuk Sakinah

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, le dio unas palmaditas a Sakinah delante de Jokowi.

Tepuk Sakinah se introdujo por primera vez en actividades educativas con el tema de la familia Sakinah. El término «sakinah» proviene del árabe سَكِينَةٌ que significa calma, paz y sensación de serenidad. En el Islam, esta palabra se asocia a menudo con hogares construidos sobre el amor (mawaddah) y el afecto (rahmah), como se menciona en el versículo 21 del sura Ar-Rum del Corán:

“Y entre las señales de su poder está Él creado para vosotros. pareja Vida propia para que te sientas en paz con Él, y haga entre vosotros amor y cariño. «

Este concepto fue adoptado posteriormente como símbolo en el Tepuk Sakinah, un movimiento sencillo y lleno de mensajes morales, que inculca los valores del amor, el respeto y la responsabilidad entre marido y mujer.

Contenido y mensaje detrás del movimiento Sakinah Pat

Los movimientos de Patuk Sakinah no son simples aplausos. Contiene símbolos de comunicación emocional y espiritual entre socios. Por ejemplo, el movimiento de aplaudir acompañado de la frase «Sakinah mawaddah warahmah» refleja la importancia de apoyarse mutuamente y respetar los roles de cada uno.

El mensaje religioso promovido en Tepuk Sakinah enseña que la felicidad del hogar no sólo se construye sobre la base de las cosas materiales, sino también sobre el valor de la fe. Un hogar lleno de amor y cariño será un lugar donde crecerá una generación con moral noble. Este valor está en consonancia con las enseñanzas islámicas que enfatizan la importancia de la comunicación, la empatía y la paciencia en la vida de pareja.

De la educación al fenómeno social

Curiosamente, el Tepuk Sakinah ahora no sólo se utiliza en actividades religiosas o previas a la boda, sino que también se adopta en actividades sociales y educativas, incluso en comunidades jóvenes. Muchas parejas jóvenes lo consideran una forma positiva e islámica de expresión del amor.