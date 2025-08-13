Entre el 80 aniversario de la República de Indonesia a la residencia de TRY SUTRISNO, Gibran recibió este consejo

Yakarta, Viva -Vice presidente (vicepresidente) Gibran Rakabuming hizo una relación amistosa con la residencia del sexto vicepresidente de la república IndonesiaGeneral (Ret) Prueba Sutrisnoen Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

En una cálida y respetuosa atmósfera de reunión, Gibran fue bien recibido por el TRY SUTRISNO, Tuti Try Sutrisno y la primera hija del sexto vicepresidente, la Sra. Nora Tristyana Try Sutrisno.

Además de la amistad, esta visita se convirtió en una manifestación tangible del presidente Prabowo Subianto de que la próxima generación de la nación debe sinergizar con sus predecesores, incluida la construcción de una estrecha comunicación con los adultos mayores, para fortalecer la continuidad del liderazgo nacional.

El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka visitó la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, TRY SUTRISNO Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

El momento también se subió en su Instagram @Gibran_rakabuming.

«Hoy tuve la oportunidad de visitar la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, General (Ret.) Intentar Sutrisno, para mantenerse en contacto y entregar la invitación para conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia», escribió Gibran como citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

La discusión que existió fue dinámica, discutiendo las experiencias de liderazgo, la visión nacional y las opiniones estratégicas para mantener la unidad nacional en medio de la dinámica global.

En esta ocasión, Try Sutrisno también proporcionó un valioso consejo relacionado con la importancia del desarrollo del sector de la educación y la salud como la base del progreso de la nación.

«De la experiencia de liderazgo del Sr. Try, especialmente relacionada con la importancia del desarrollo del sector de la educación y la salud como la base del progreso de la nación», dijo Gibran.

Try Sutrisno mismo se está preparando para asistir a una serie de eventos conmemoración del Día Nacional de Veteranos.

A través de esta reunión, se espera que pueda fortalecer aún más la interpretación de la intergeneración de los líderes nacionales, así como fortalecer el espíritu de unión para supervisar la agenda estratégica del desarrollo nacional.

Presencia Vicepresidente Gibran En la residencia de prueba de Sutrisno, refleja la actitud de respetar los servicios de los predecesores y el compromiso de continuar dialogando para el futuro del futuro más avanzado y soberano de Indonesia.