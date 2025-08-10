Entre dos libertades, esperan ser vistos







Un manuscrito con el título de trabajo de Teen Dagdanchya Chulila Teen Taareche Kumpan (se traduce en tres piedras para un hogar, tres hilos para una cerca), se encuentra ante mí. Sus 130 páginas son una forma destilada de un archivo en crecimiento centrado en las tribus nómadas y denotificadas de Maharashtra. El título – Elemental – permanece conmigo; Evocatoria de la supervivencia y las «casas» formadas por la falta. Dentro de las páginas, encuentro ideas formadas por vocabularios únicos y realidades vividas.

En lugar de ir capítulo por capítulo, me sumerjo directamente en la sección sobre Vaidus como, para mí, el nombre lleva un aura de curación y misterio. También me recuerda a los curanderos ayurvédicos vistos al margen de Mumbai, tanto en las aldeas remotas como en las carreteras, a menudo sentados con frascos de vidrio de hierbas en polvo y aceites comercializados por potencia sexual, una especie de presencia que ha llegado a definir Vaido en la mente popular. Trajo el recuerdo de una dama en Bir Billing vendiendo un petróleo que, según ella, podría convocar nuevos folículos pilosos después de la menopausia. Con la identidad de Vaidu arraigada en el conocimiento herbal tradicional, espero en algún lugar entre el folklore y un kit de campo: términos para bálsamos, colocaciones de huesos, cervezas, lociones y pociones. Especialmente en un momento posterior a la pandemia, siento que un léxico saltaría de la página. Pero falta el léxico.

Un hogar de Wadar en el trabajo: los Wadars se mueven de un sitio a otro, tallando ídolos del basalto negro y construir templos en los que nunca se les permitirá ingresar

El capítulo comienza con el difunto Malhari Shinde proveniente de Milindnagar en Kharda Taluka del distrito de Ahmednagar. Era un sanador respetado, aunque su familia nunca heredó su práctica. Dejó una maleta llena de botellas sin abrir durante 15 años. Su hijo, Shamrao, finalmente vio el tesoro durante la entrevista. Mientras leía las etiquetas (remedios para la acidez, apendicitis, vitalidad sexual, se rompió. No era solo medicina que había perdido. Fue un camino nunca tomado.

En un asentamiento de alrededor de 200 hogares de Vaidu en Milindnagar, con apellidos como Shinde, Lokhande y Chavan, ninguna persona de segunda generación ha seguido la ocupación tradicional. Los medios de vida han cambiado: algunos corren puestos de chatarra, otros venden papelería o cubiertos, las mujeres hacen tareas domésticas o venden pollo y cordero, y muchos hombres conducen tempos. La práctica sobrevive débilmente, y solo entre los ancianos. Tradicionalmente, Vaidus se aventuró en bosques, cazando criaturas como el Ghorpad (Monitor Lizard) o la tortuga, recolectando hierbas en el camino. Su conocimiento se valora en lugares donde los médicos y los hakims rara vez pisan. A pesar del estereotipo perezoso que estos documentos trataban solo en afrodisíacos, trataron todo, desde problemas gástricos hasta heridas.

Las mujeres de la tribu Kaikadi comparten sus verdades con el equipo de Coro

Hoy, incluso la palabra «Vaidu» es más apellido que el papel. A medida que se exhiben Vaidus, el archivo en la creación está recolectando historias de diferentes partes del estado, especialmente los bolsillos de poblaciones concentradas en el norte y oeste de Maharashtra, Marathwada y algunas partes de Vidarbha.

Las voces, los vocabularios y las historias de vida se recopilan en 14 tribus denotificadas en esta primera fase. La iniciativa está formada por Coro India y Bhatke Vimukta adivasi Sayyojan Samiti. El equipo central, que está tratando de cubrir la mayor cantidad posible de Maharashtra, consta de Mumtaj Shaikh, Sharad Barathe, Supriya Jaan, Arun Jadhav y Uma Tai Jadhav, con contribuciones de Sujata Khandekar, Shantaram Bapu, Santash Jadhav y Mahendra Rokade.

Algunas de ellas todavía tejen cestas

Para la mayoría, el 15 de agosto marca el Día de la Independencia. Pero para estas comunidades, el 31 de agosto, cuando se derogó la Ley de Tribus Criminales del período británico, es una libertad más tranquila: la libertad de ser marcada «inherentemente criminal». Sin embargo, el libro plantea una pregunta más triste: ¿cuándo llegará esa libertad realmente a las tribus nómadas y denotificadas de Maharashtra?

El capítulo sobre Kaikadis trae un lenguaje diferente de supervivencia en Jamkhed. Las mujeres kaikadi ahora trabajan como criadas, otras como trabajadores agrícolas; Unas pocas canastas de tejido todavía, Toplis, para frutas, huevos y grano, usando material forestal recolectado a mano. En estas rutinas, su discurso sobrevive. Esta es una de las pocas comunidades cuyo glosario se registra sistemáticamente. La palabra kaikadi para la madre es gamaa; Mujer, Urtī; niña, Gau; Bhakri, Rattī y Mutton es Khararī. La risa, Sirkarat, se distingue a una distancia de marathi estándar; Lleva los matices de un acto duro y laborioso en lugar del habitual Hasya/Hasane. Además, algunas palabras se derraman a través del cuerpo, la cocina, el sendero del bosque. Una mujer recuerda cómo solo había dos saris para rotar en la casa de sus suegros. Cuando Mutton fue cocinado, ella y su cuñada comieron del mismo plato. Otro agrega: «Si hay cinco hombres en la casa, y cinco Bhakris para hacer, algunas bocas permanecerán sin ser». Las historias transmiten elevación, fregado, limpieza, reunión.

Los Dombaris construyen una vida desde el movimiento y el rendimiento, desde las jóvenes que se equilibran en la cuerda floja, hasta los ancianos torciendo anillos a través de sus costillas

Mientras que el discurso Kaikadi rodea alrededor de la comida, los saris y el hambre, el idioma Pardhi tiene el peso de la vigilancia, moldeado por arrestos, acusaciones, miedo y acoso dentro de las estaciones de policía. Los hombres a menudo toman robo como una forma de supervivencia, y habitualmente son detenidos, a veces sin FIR. Luego se envían a las mujeres para negociar su liberación, no en palabras, sino a través del cumplimiento. La comunidad de Pardhi, históricamente una tribu de caza a la que se hace referencia incluso en la Leelacharitra del siglo XII, ha llevado durante mucho tiempo etiquetas. Las leyes británicas criminalizaron su movimiento; India independiente los mantuvo bajo vigilancia. Subgrupes como Raj Pardhi, Phanse Pardhi, Langoti Pardhi, Chita Pardhi, Pal Pardhi y Gav Pardhi pueden diferir en nombre, pero todo es una vida a la carrera.

Para las mujeres de Pardhi, la carga es más pesada; Criar hijos solos en chabolas de estaño, o ser expulsado cuando un esposo toma una segunda esposa. Incluso su vocabulario lleva el peso del patriarcado. Javharne se refiere a un sacrificio de animales durante el nuevo matrimonio, a menudo cuando un hombre abandona a su primera esposa. Batai es un insulto, marcando a una mujer como «mimada» o «dañada». Sin embargo, voces como Vishal Pardhi ofrecen esperanza cautelosa. También conocido como Zulya, fue arrestado no por una queja sino por su apellido. Sin FIR, sin consulta, solo custodia. Hoy trabaja con la Junta de Samvidhan Krupa y tiene un hogar a través de Awas Yojana; Vive con su esposa en Ahmednagar. Su historia, nacida en detención, ahora habla de autoestima, un cambio de la culpa heredada a la pertenencia constitucional. Escuchar dialectos como el suyo demuestra cuánto no sabe India sobre su propia gente y cuánto rara vez escuchamos.

Shamrao Shinde, un Vaidu de segunda generación, comparte la pérdida de su ocupación tradicional al descubrir las viejas botellas de remedios de su padre

Los Wadars cuentan historias de piedras, canteras, guijarros pulverizados y pies cortados. Las parejas dejan a los niños atrás al trabajo al sol, moviéndose de un sitio a otro, apenas ganando lo suficiente para comer. Su léxico recuerda a Sutki, Channi y Hathoda, las herramientas perdidas de un oficio de tres niveles: volar con explosivos, dar forma a rocas y tallar ídolos de basalto negro para construir templos mismos que nunca podrán entrar.

Originario de Kutch y migrando a Maharashtra, los Dombaris construyen una vida a partir del movimiento y el rendimiento. En su discurso, la cuerda es una línea estirada entre los postes de bambú donde las hijas equilibran descalzo. Los ancianos giran a través de sus costillas, las mujeres levantan macetas con el pelo. En Madhi, cerca del Santuario Kanifnath, sus tiendas de campaña aumentan cada año. Un circo colapsante de casta, trabajo y pérdida los sigue.

Teen Dagdanchya Chulila Teen Taareche Kumpan es un cálculo de cómo se erosiona el lenguaje cuando los medios de vida se desintegran. Este libro es un vehículo para recordar cómo numerosas tribus operan sus grupos en dialectos secretos, Gupp Boli, por pura necesidad. Estas lenguas, a menudo llamadas Farsi o Farasi, son códigos para identificar quién está dentro, quién está afuera y qué tan segura es.

Es sorprendente que estas tribus luchen por la integración convencional a pesar de los profundos lazos lingüísticos con otros indios. El Banjara habla Gorboli o Gormati, haciéndose eco de Marwari y Gujarati. Los Bhamtas toman prestado de Rajasthani, Gujarati, Hindi, Marathi. Los Berads llevan telugu, tamil y kannada en su lengua. El dialecto Kaikadi, a veces llamado Kuloor, pertenece a la familia Dravidian. La mezcla fomenta el cambio de código con una fluidez impresionante.

En una era de debate renovado sobre el cual tres idiomas, Maharashtra debe defender, las lenguas nómadas y denotificadas nos recuerdan algo más antiguo y más profundo, una gramática de coexistencia no formada por reglas, sino por la voluntad de sobrevivir y permanecer invisible.

Sumedha Raikar-Mhatre es un columnista de cultura en busca del subtexto. Puede comunicarse con ella en sumedha.raikar@mid-day.com





