Entrando en el 2026 Prolegnas, DPR Commission II espera que el proyecto de ley electoral sea discutido utilizando el método de codificación

Jacarta – Vicepresidente Comisión II DPR RI, Zulfikar culo sadikin esperanza Proyecto de ley electoral comenzando a ser discutido en 2026.

También espera que la discusión del proyecto de ley electoral pueda llevarse a cabo metódicamente codificación.

Esto se debe a que este enfoque de codificación está en línea con las recomendaciones de la ley número 59 de 2024 con respecto al Plan Nacional de Desarrollo a Long Term (RPJPN), que exige la simplificación y uniformidad del sistema político y electoral en Indonesia.

«Afortunadamente, estamos entusiasmados por cambiar la ley electoral al incluir la ley electoral regional en TI y la ley del partido en un método de codificación de acuerdo con la ley de la ley RPJPN 59/2024», dijo Zulfikar a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

«Si cambiamos la ley electoral, el método recomendado es la codificación», continuó.

Además de eso, la discusión del proyecto de ley electoral en 2026, según Zulfikar, proporcionará más tiempo para que el Parlamento y el gobierno preparen cambios integrales.

«Esperemos que a partir de 2026 esto se pueda hacer porque cuanto más tiempo tengamos para preparar y discutir los cambios en la ley electoral, mejor será para todos, podremos centrarnos más, podremos discutir con mayor profundidad los cambios en la ley electoral», dijo Zulfikar.