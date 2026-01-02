Entran en vigor el Código Procesal Penal y el Código Penal, Comisión III espera que no haya más violaciones a los derechos humanos

Jacarta – Código Penal (Código Penal) y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) entra en vigor hoy, 2 de enero de 2026.

Miembro Comisión III de la RPD RI, Hinca Panjaitan Esperamos que no haya más violaciones de los Derechos Humanos (HAM) después de que las dos leyes entren en vigor.

También pidió a las autoridades que se adapten inmediatamente a las nuevas normas. Según sus palabras, el Código de Procedimiento Penal redactado por la Comisión III de la RPD es una nueva era de aplicación de la ley penal que favorece a los ciudadanos.

«No más violaciones de derechos humanos. «No más presión», dijo Hinca, citado de ANTARA, el viernes 2 de enero de 2026.

Hinca afirmó que actualmente los ciudadanos necesitan la sensibilidad de los investigadores para adaptarse a una actitud hábil y profesional.

Según Hinca, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben cambiar su forma de pensar y actuar en el espíritu de un Estado de derecho democrático.

Además, recordó que actualmente el desarrollo mundial es completamente abierto y brillante en tecnología.

«Así que hay que ser muy preciso», dijo.

Por otro lado, pidió al Gobierno suprimir de inmediato las normas derivadas del Código Procesal Penal para que las reglas del juego sean verdaderamente completas. Según él, el reglamento gubernamental (PP) relacionado con el Código de Procedimiento Penal regulará las normas técnicas.

«El PP es una necesidad y una necesidad. Durante el debate en la Comisión III de la RPD RI, pedimos que el PP se firmara inmediatamente al mismo tiempo que el KUHAP entraba en vigor», concluyó Hinca.