Jeddah, Viva – La Federación de Fútbol de Arabia Saudita (Saff) anunció oficialmente que boleto fósforo Equipo nacional de Arabia Saudita VS Equipo nacional indonesio en el evento Calificación de la Copa Mundial 2026 se ha agotado (agotado). El partido está programado para el 18 de octubre de 2025 en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

En una carga oficial en la cuenta de Instagram @Saudiff, la Federación Saudita también reveló los preparativos para el TIFO o la coreografía especial que se mostrará en el estadio.

En el video compartido, puede ver una magnífica visual con las palabras «Nuestro Tifo» dominado por el típico color verde de Arabia Saudita, que ilustra el alto entusiasmo de los fanáticos locales antes del importante partido contra Indonesia.

A pesar de que inicialmente se dijo que el partido se celebró en un lugar neutral, el hecho de que el partido tuvo lugar en Jeddah provocó una acalorada discusión en las redes sociales. Muchos internautas indonesios creen que esta decisión proporciona grandes beneficios para Arabia Saudita.

Varios comentarios en la columna de carga @Fakbola también reflejan la decepción de los seguidores. Un internautor escribió: «¿Dijiste neutral?» Mientras que otro usuario agregó: «Sería bueno si AFC pudiera alojarlo a pesar de que hay más estadios neutrales como en Australia, Corea o Japón».

La reunión entre Arabia Saudita e Indonesia es uno de los partidos más esperados en la próxima ronda de calificación de la Copa Mundial. El propio equipo nacional indonesio está tratando de mantener sus posibilidades de calificar para la próxima fase, enfrentando oponentes duros que tienen el estado de los gigantes asiáticos.

Con los boletos ya agotados y la atmósfera del estadio garantizada para estar llena, se prevé que este partido tenga lugar con alta tensión, tanto en el campo como en las gradas.