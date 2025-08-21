Entonces, una parte importante de la transformación, esta es la estrategia de Bri para mantener la calidad de la cartera a través de la gestión de riesgos de fortalecimiento

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Continúe mostrando un desempeño positivo y continuo en medio de la dinámica de la economía nacional y global. En exposición desempeño financiero Consolidación del segundo trimestre de 2025 que se celebró en Yakarta (01/08), BRI registró un indicador de rendimiento mejorado, especialmente en términos de la calidad de los activos y la gestión de riesgos.

En su presentación, el Director de Gestión de Riesgos Bri Mucharom dijo que hasta finales de junio de 2025, la relación de préstamos sin rendimiento o préstamos sin rendimiento (NPL) BRI se registró en 3.04%, mejoró en comparación con el mismo período del año anterior.

«Mantenemos el crecimiento del crédito de forma selectiva y fortalecemos continuamente el proceso de monitoreo, así como la recolección y la recuperación (recolección y recuperación), para que se pueda mantener la calidad de los activos. Esto muestra la capacidad de BRI para mantener una cartera de crédito saludable y sostenible», dijo Mucharom.

Para anticipar el riesgo potencial en el futuro, BRI también ofrece reservas adecuadas. La relación NPL de cobertura de BRI se registró en 188.84%, lo que refleja el alto nivel de precaución y el compromiso de BRI con los principios de la banca prudencial.

«Con una relación de cobertura muy adecuada, BRI no solo puede mantener la estabilidad del balance de una manera sostenible, sino que también proporciona confianza para los inversores, reguladores y todos los interesados ​​en los que los fundamentos de la compañía siguen siendo fuertes», agregó.

Mucharom agregó que BRI colocó constantemente Calidad de crédito Como una prioridad en el proceso de distribución de financiamiento, incluido el segmento MSME, que es el enfoque principal de la compañía.

«Nuestra cartera se encuentra principalmente en el segmento de MIPYME. Por lo tanto, aplicamos varias estrategias para que la distribución del crédito siga siendo saludable, en el objetivo y contribuya al crecimiento económico nacional», dijo.

También explicó que la gestión de riesgos es una parte muy importante de la transformación de Bri.

«Fortalecemos la organización de riesgos para estar más enfocada en cada segmento, perfeccionar el modelo de evaluación de riesgos de crédito para que sea más predictivo y granular, así como fortalecemos la función del sistema de alerta temprana, la recolección digital, la recuperación, tanto en los segmentos de las PYME, micro y de los consumidores», explicó Mucharom.

La estrategia de gestión de riesgos de BRI también se dirige a ser una parte integral de todo el proceso comercial. El fortalecimiento se lleva a cabo a través de la capacidad del análisis de datos, la toma de decisiones basada en el riesgo, así como el aumento de la conciencia del riesgo en todos los niveles de la organización.

Este sólido desempeño también respalda el logro de la ganancia consolidada de BRI Group de RP26.53 billones hasta finales de junio de 2025, así como activos totales que crecieron 6.52% año tras año a RP2,106.37 billones.

«En el futuro, BRI continuará fortaleciendo la posición como una institución financiera nacional dura, sostenible y adaptativa a diversos desafíos, mientras continúa dando a la gestión de riesgos como una prioridad», concluyó Mucharom.