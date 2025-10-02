Entonces, un sospechoso y detenido, esta es la aparición del contenido del creador Rizky Kaba en la estación de policía

Pontianak, Viva – Contenido creador Origen de la ciudad de Pontianak Rizky Kabah Nizar ha estado listo para ser sospechar. El fue inmediatamente detenido.

«El sospechoso ha sido arrestado de inmediato», el jefe de la partera de relaciones públicas de la Policía Regional de Kalimantan Occidental, Comisionado de Policía Bayu Suseno, jueves 2 de octubre de 2025.

El drama del arresto de Rizky tuvo lugar el miércoles 1 de octubre de 2025. El equipo de investigación llegó a una pensión en el área de Menteng, Central Yakarta, alrededor de las 19.15 WIB. El Director de Investigación Penal Especial de la Policía Regional de West Kalimantan, el comisionado principal Burhanuddin, dijo que Rizky, quien anteriormente estaba ausente de la llamada del investigador, ya no podía evadir.

Kasatgas Relaciones públicas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno Foto : Viva.co.id/aman Hasibuan (Papua)

«Hemos llamado al RK dos veces pero no presente. Por lo tanto, hacemos la camioneta de acuerdo con el procedimiento», dijo Burhanuddin.

En la operación, la policía también aseguró una serie de elementos de evidencia, que van desde dos teléfonos celulares, Tiktok cuentas a nombre de Riezky.

Como resultado de su declaración, Rizky ahora es acusado bajo el Artículo 45A Párrafo (2) Juncto Artículo 28 Párrafo (2) de ITE Law Número 1 de 2024. La policía enfatizó que este caso se convirtió en una fuerte señal de que el mundo virtual no era un lugar libre para difundir el odio.

«El espacio digital tiene reglas. Cualquiera que difunda el discurso o la provocación de odio, actuaremos decisivamente», dijo.

«Sí, verdadero (el creador de contenido Rizky Kaba fue arrestado)», dijo cuando se confirmó, el jueves 2 de octubre de 2025.