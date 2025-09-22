Entonces, un sospechoso del caso satélite del Ministerio de Asuntos Sociales, CEO de Hungría es un fugitivo

Yakarta, Viva – Caso de megakorrupción satélite Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa) Ingresando una nueva fase. Oficina del Fiscal General (Ago) estableció Gabor Kuti Szillard, un ciudadano húngaro y CEO de Navayo International AG, como sospechar y en la lista de búsqueda de personas (DPO).

El general de tres estrellas que una vez firmó un contrato con él, el almirante Muda Tni (Ret.) Leonardi, también ha sido nombrado sospechoso. Junto con un intermediario llamado Anthony Thomas van der Hayden, supuestamente fueron perjudiciales para el país hasta cientos de miles de millones de rupias.

«Es cierto que el DPO ha sido declarado por el DPO relevante después de ser llamado varias veces a la persona interesada tanto como testigos como sospechosos», dijo la oficina del Fiscal General de la Oficina del Fiscal General Anang Supriatna, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Se sospecha que Gabor está involucrado en el proyecto de adquisición de las órbitas satelitales de órbita satelital 123 Bt (longitud este) terminal satelital que dio la pérdida de estado. Supuestamente violó el artículo 2 del párrafo 1 y el artículo 3 de la ley número 31 de 1999 según lo enmendado por la ley 20 de 2001 sobre la erradicación de delitos Corrupción.

Para tener en cuenta, la Oficina del Fiscal General (Kejagung) Rampung completó los archivos del caso de los cuatro sospechosos del caso de corrupción del Proyecto de órbita de la ranura satelital 123 grados de la Comunicación de Defensa de Longitud East (BT) (Satkomhan) del Ministerio de Defensa (Kemenhan) en 2012-2021. Los cuatro sospechosos fueron juzgados de inmediato.

«El Equipo de Investigación de Koneksitas ha llevado a cabo la entrega de las responsabilidades del sospechoso y la evidencia (Fase II) de 4 archivos de casos al equipo de Koneksitas del Fiscal Público, en el caso de la presunta corrupción en el Proyecto de Adquisición del Centro de Información Legal (BT) de Orbit Satellite Orbit 123 ° (BT) del Ministerio de Defensa en 2012-2021», dijo el jefe del jefe del jefe del Jefe del Jefe del Jefe del Jefe (Kapenkum) (Kapenkum) (BT) del Jefe (Jefe del Jefe de la información legal (KAPUM) (JEBED del Centro de información) «, dijo el jefe del Jefe del Jefe del Jefe del Jefe (Kapenkum). AGI, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana, Ketut Sumedana en su declaración, viernes

Los cuatro sospechosos en la corrupción del Proyecto Satélite del Ministerio de Defensa incluyen, entre otros, el Almirante Muda (Ret.) AP como ex director general del poder de defensa del Ministerio de Defensa para diciembre de 2013.