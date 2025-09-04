Entonces, un nuevo sospechoso en una corrupción de una computadora portátil, ¡Nadiem Makariem fue arrestado de inmediato!

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim sospechar Solo un caso de presunta corrupción de adquisiciones Chromebook.

«Configuración nuevo sospechoso Con las iniciales nam «, dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025.



Kapuspenkum hace, Anang Supriatna (medio)

El ex jefe de Gojek será arrestado de inmediato. La detención se lleva a cabo en los próximos 20 días. En cuanto a la detención en el Centro de Detención de Salemba en la sucursal de AGO.

«Detención durante los próximos 20 días», dijo.

La Oficina del Fiscal General ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el Jurista Tan, que fue el personal del Ministro de Investigación y Tecnología del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o IBAM, ex consultores de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.