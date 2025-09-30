Entonces, un imán para las niñas, Nagita Slavina desmantelará los consejos sobre el cuidado de sí mismas

Yakarta, Viva – El evento Beautysity 2025 que regresó a The Rolling hoy en el Ayuntamiento, Pondok Indah Mall 3, South Yakarta, logró atraer atención pública, especialmente con la presencia de la principal celebridad, Nagita Slavina.

Las estrellas de belleza y estilo de vida son los imanes principales en la sesión de TalkShow, listas para exponer los secretos y consejos sobre el cuidado de sí mismos. Mita Soedarjo, directora de MRA Media, explicó que la belleza fue diseñada deliberadamente como un foro en el que el público podría sentir directamente el concepto editorial de la revista directamente. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Diseñamos la belleza como un espacio donde los visitantes pueden sentir directamente la belleza, la preparación y el bienestar. Todo esto es un reflejo del papel de MRA Media como parte del grupo MRA: presentar un estilo de vida integral, tanto en los medios como en la experiencia directa», dijo Mita en su declaración, citada el martes 30 de septiembre de 2025.

La presencia de Nagita Slavina se convirtió en uno de los aspectos más destacados del programa inspirador en Beautysity 2025. Junto con otras figuras famosas de belleza y bienestar como Sara Robert, Titán Tyra y Mikha Tambayong, Nagita drenará la inspiración y las puntas prácticas sobre la belleza y el bienestar de los visitantes.

Este evento confirmó el espíritu de belleza que llevaba la diversidad, visto de la elección de caras de la belleza 2025, a saber, Ayu Gani, Taskya Namya y Fadi Alaydrus. La presencia de Fadi Alaydrus enfatiza específicamente que el autocuidado y el aseo son necesidades universales, no solo para las mujeres.

Además de los programas de entrevistas, Beautysity también estropeó a los visitantes con programas de entretenimiento y momentos especiales, a saber, sesiones íntimas con brunch en vivo con Dave con Andien y Sherina Munaf, y los secretos de belleza Cosmo con el elenco de la película «Rangga & Cinta». Luego hay una fiesta de música, con un festivo Uasana presente de la aparición de SoulVibe, Ify Alyssa, Aziz Hedra, Tissa Biani, Suara Pelago, DJ Skeletale y DJ RBA.

La directora de estrategia editorial, Ria Lirungan, reveló una actualización que hizo que la experiencia en Beautysity 2025 fuera más memorable.

«La diferencia este año radica en el último diseño que se siente más amplio. En el proceso de preparación de un plano de planta, también involucramos a los consultores de arquitectos para garantizar que todos los inquilinos obtengan una exposición óptima. Además, este año no solo presenta programas en el escenario, sino también en el lanzamiento especial de productos en Beautysity, donde algunos productos están disponibles exclusivamente solo en este evento», explicó Ria.

Beautysity 2025 reunió docenas de marcas conocidas, que van desde marcas internacionales como SK-II, Sulwhasoo, NARS y Dyson, hasta marcas locales que están en aumento. Los visitantes pueden disfrutar de la marca de belleza, el aseo y el bienestar directamente, también respaldados por varias opciones culinarias.

«La belleza viene con un enfoque en la comodidad y la experiencia positiva, tanto para los visitantes como para las marcas. A través de este evento, la marca puede interactuar directamente con el consumidor final, que es nuestro principal visitante», concluyó Ria.