Yakarta, Viva – Erick Thohir fue nombrado oficialmente como Ministro de Jóvenes y Deporte (Menpora) por el presidente Prabowo Subianto. La inauguración de Erick junto con varios otros ministros se celebró hoy en el Palacio Presidencial de Yakarta.

La elección de Erick como Menpora hizo a muchas personas optimistas. Am Hendropriyono como presidente de la Asociación de Turismo del Consejo Honorario de Deportes y el interés especial espera que Erick pueda traer una transformación real para los deportes Indonesia.

«Erick Thohir es la figura correcta en el momento adecuado. Con experiencia global y liderazgo visionario, puede traer una transformación real para los deportes indonesios al tiempo que empodera a la generación más joven», dijo Hendropriyono, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Observador deportivo, Djoko Pekik Irianto evaluó la decisión de elegir a Erick para ser la Menpora correcta. Él dijo, Erick es una nueva esperanza para el deporte del país.

«Creo que el Sr. Erick Thohir entiende qué implementarse de inmediato. Por ejemplo, sinnergando de inmediato a las partes interesadas como Koni, Koi y otros deportes a la implementación del diseño deportivo nacional importante. Además, por supuesto, los preparaciones técnicas relacionadas con los juegos de SEA, los Juegos Asiáticos, los Juegos Olímpicos, incluidos los logros de Badminton, y también llevan el fútbol a la calificación de los Juegos de 2026, los Juegos Olímpicos, incluidos los logros de BoostMinton, y también llevan el fútbol a la calificación de los Juegos de 2026, los Juegos Olympics.

Djoko dijo que Erick era adecuado y merecía ser la Mencora porque tenía capacidades calificadas y gerenciales. Dijo que Erick tuvo una larga experiencia en el mundo de los deportes.

«Y hay muchos más relacionados con los problemas deportivos. En mi opinión, el Sr. Erick merece y es adecuado para ocupar la posición de Menpora», dijo.

«Esperamos que Indonesia pueda realmente pisar el gas para acelerar en el escenario mundial, no solo el fútbol sino en todas las ramas, especialmente para los Juegos Olímpicos», agregó Djoko.

Para tener en cuenta, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, desestimó oficialmente a Erick Thohir como ministro de empresas de propiedad Nación (Bumn).

Erick fue nombrado más tarde como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) para reemplazar a Dito Ariotedjo. La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Erick Thohir fue nombrado basado en el decreto presidencial de la República de Indonesia Número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento de ministros y viceministro del gabinete rojo y blanco para 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento del cargo contra Erick Thohir como Menpora.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de mi Darmabakti en la nación y el estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», continuó.