Entonces Menkeu, Purbaya tendrá cuidado de hablar

Yakarta, Viva – Respuesta del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Después de ser inaugurado ayer, relacionado con 17+8 demandas de las personas en el centro de atención pública. En ese momento consideraba que la demanda solo provenía de un pequeño número de personas.

Relacionado con esto, Purbaya también se disculpó. Dijo que tendría cuidado con las palabras que transmitió en el futuro. Especialmente teniendo en cuenta la posición que está llevando actualmente.

«Si en LPS (depósito de seguros de seguros), no hay monitor, por lo que estoy tranquilo. Resulta que en las finanzas es diferente. La conversación incorrecta se retorció de inmediato aquí y allá. Entonces, ayer si hubo un error, me disculpo», dijo Purbaya en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, martes 6 de septiembre de 2025.

Como nuevo funcionario dentro del Ministerio de Finanzas, admitió que todavía tenía que adaptarse. Especialmente el nombramiento de sí mismo como Ministro de finanzas No creía que él también lo fuera.

«Entonces, si lo haces, si dices Sri MulyaniEl estilo de Cowboy «, agregó.

Además, dijo que continuaría pidiendo la dirección de Sri Mulyani Indrawati como ex ministro de finanzas para poder llevar a cabo buenas políticas fiscales. También intentará tanto como sea posible para que la economía en su conjunto pueda crecer mejor.

«Entonces, en el futuro, por favor dame tiempo para trabajar bien. Más tarde, si han pasado unos meses, solo puedo valorarlo», dijo.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Como se sabe, Purbaya respondió previamente a las demandas de las personas de la pregunta 17+8 en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes (8/9). «No he aprendido eso, pero es simple así, es una pequeña parte de nuestra gente. ¿Por qué? Tal vez algunos se sienten perturbados, sus vidas todavía faltan», dijo Purbaya.

Por lo tanto, Purbaya desarrollará una estrategia para lograr el crecimiento economía por 6-7 por ciento. Él cree que, cuando se acelera el crecimiento económico, las demandas de las personas se perderán automáticamente.

«Estarán ocupados buscando trabajo y comer bien, en comparación con la demostración», agregó.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

El Ministro de Finanzas Purbaya declaró su compromiso de crear un crecimiento lo más rápido posible y lo más óptimo posible.

«Si dices, ¿no puede ser un 8 por ciento mañana? Si digo que podemos, trampa. Pero, nos movemos en esa dirección», dijo.

Purbaya Yudhi Sadewa fue inaugurado oficialmente por el presidente Prabowo Subianto como ministro de finanzas que reemplaza a Sri Mulyani Indrawati.

La inauguración y el nombramiento del funcionario se basaron en el decreto presidencial No. 86p 2025 con respecto al despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Gabinete Rojo y Blanco 2024-2029.