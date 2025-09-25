Entonces los hombres de Prabowo tienen muchas bendiciones, pueden ser despedidos en cualquier momento

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de empoderamiento comunitario, Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN Recuerda a las oficinas mucho cuidado. Ofendió el despido que podría ocurrir cuando.

Leer también: Titiek Soeharto sobre las instrucciones de Jokowi apoya el período de Prabowo-Gibran 2: No has pensado



Inicialmente, Cak Imin destacó el problema del fertilizante que nunca se terminó mientras estaba sentado en el asiento del DPR. También estaba agradecido en este momento el presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto Brindar una gran atención para lidiar con los problemas que enfrentan los agricultores, incluidos los problemas de fertilizantes.

«Alhamdulillah, este es el manejo de Pak Prabowo directamente. Oramos para que Pak Prabowo esté saludable. Manejando directamente y su declaración es clara», dijo Cak Imin en el PKB DPP, Central Yakarta, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Presidente del DPD RI Pancasila y Asta Cita Value es una guía para la diplomacia de Prabowo en las Naciones Unidas



Agregó, ahora solo los deberes de los ayudantes en el gabinete rojo y blanco para darse cuenta de esto. ¿Puedes obedecer las órdenes del presidente Prabowo o no?

«Solo los hombres pueden o no. Deben ser muchas bendiciones ser los hombres de Pak Prabowo. Porque si no despedido Cada vez que puedas «, dijo.

Leer también: El profesor no aéreo insta a la revisión de los impuestos especiales: sin la industria del tabaco, ¡el APBN puede ser sacudido!



Cak Imin luego aludió a su cuadro, Farida Farichah, que acababa de ser nombrado Viceministro de Cooperativas después de la reorganización del tercer volumen por Prabowo Subianto.

El presidente de la PKB admitió que estaba emocionado porque podría ser despedido en cualquier momento si no siguió las órdenes del presidente.

«Lotes Shalawat. Porque sí, también estamos emocionados también Farida. Solo inaugurado ya emocionado así. Pero esto es serio. En serio, la seriedad está probada «, dijo.