Entonces, la ubicación de la conferencia de trabajo de ciencia y tecnología Pasis Sesko AU, Bobby Nasution, espera que el papel de Sumatra del Norte sea aún mayor para la industria de defensa

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby Afif Nasuución espera que Sumatra del Norte haga una contribución importante a la industria defensa nacional. Además, North Sumatra fue elegido por el personal de la Fuerza Aérea y la Escuela de Comando (Sesko Au) para la ubicación de la conferencia de trabajo de ciencia y tecnología.

Esta vez, el tema del trabajo de la ciencia y la tecnología de Pasis Sesko au, a saber, la optimización de la sinergia de la industria estratégica nacional para apoyar la transmisión posterior en el marco de la defensa nacional. Nasución de Bobby También espera que esto tenga un gran impacto en la industria en North Sumatra.

«Estamos preparando el oro de Indonesia 2045, y la transmisión posterior de la industria es muy importante, afortunadamente fuimos elegidos para la conferencia de trabajo práctico de Sesko Au, esperamos que Sumatra del Norte desempeñe un papel importante en la industria nacional, especialmente en el campo de la defensa», dijo Bobby Nasuity, en la ceremonia de apertura (27/8).

Según Bobby, muchas industrias en Indonesia actualmente no están muy vislumbradas, pero tienen el potencial de convertirse en grandes industrias, una de las cuales es la industria de defensa. También espera que Pasis Sesko Au produzca investigaciones que fomenten el desarrollo de la industria.

«Las damas y los caballeros serán un gran hito para desarrollar nuestra industria de defensa, y eso tendrá un gran impacto para nosotros en desarrollar la transmisión posterior de la industria», dijo Bobby.

Según Wadan Sesko Au, el primer mariscal Tni Joko Sugeng Sriyanto, se eligió Sumatra del Norte porque hay varios objetos de defensa nacional vital que son importantes para estudiar. Todos los participantes de Pasis Sesko AU se centrarán en recopilar información, datos y hacer investigaciones relacionadas con este asunto.

«En total hay 137 personas que consisten en funcionarios estructurales y funcionales de la TNI, hay de la Armada, la Marina de la Tierra, y también hay cuatro hijos de la región (Sumatra del Norte), harán un estudio del potencial aguas abajo de Sumatra del Norte para apoyar la defensa nacional», dijo Joko Sugeng Sriyanto.

Presentes en el evento estuvieron el general adjunto de la policía de Sumatra del Norte, el general de brigada Rony Samtana Tarigan y los elementos de Sumatra Forkopimda del Norte de Sumatra. También estaban presentes las filas del comandante militar I/BB, académicos y OPD relacionados con el gobierno provincial de Sumatra del Norte.