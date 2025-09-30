Entonces, la policía debe tener beneficios, ¡detente arrogante!

Yakarta, Viva – Transformación del líder del equipo Reforma PolriEl comisionado de policía general Chryshnanda Dwilaksana dio un mensaje sorprendente a todos sus miembros. Afirmó que la policía en realidad no debía ser temida, sino ser amada por la gente.

Leer también: El timbre llamado programa pro-personas se ve obstaculizado



«Ser un oficial de policía debe tener beneficios. Si no hay beneficio, entonces no tiene sentido. Y recuerde que ser un oficial de policía tiene un límite, pero convertirse en un pueblo no tiene límites», dijo Chryshnanda, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, cada personal debe dejar de ser arrogante, dejar de mentir y nunca lastimar público. Por el contrario, se les pide a los miembros del Cuerpo de Bhayangkara que estén presentes con sinceridad, empatía e integridad.

Leer también: La Policía Nacional emitió una nueva regla sobre los actos de personal cuando podían ser amenazas y ataques.



«Sea una policía del pueblo. Entonces, lo que digo es una parada arrogante, dejar de mentir y dejar de sufrir. Ese es el contexto», dijo.

La tasa de Chryshnanda, la confianza pública solo se puede lograr a través de una actitud humilde, honestidad y cuidado. No por el rango o el poder, sino el comportamiento que realmente refleja los valores de la tribra y la caturada.

Leer también: Devuelve 39 libros de los disturbios sospechosos cuyos contenidos han sido llamados comprensión del anarquismo, la policía nacional reveló la razón …



También recordó a la educación en el entorno de la policía nacional que inculca la moral, la ética y la espiritualidad en cada proceso de entrenamiento. El objetivo es claro, que es dar a luz a la policía con integridad, humanista y cerca de la gente.

«La Policía Nacional debe continuar mejorando. No estamos presentes para ser temidos, sino para ser amados por la gente. Eso solo puede realizarse si trabajamos con corazón y conciencia», dijo.

Para tener en cuenta, el jefe de policía nacional de la policía nacional, la policía general, Listyo Sigit Prabowo, un gran paso. Formó oficialmente el equipo de transformación de la Reforma Polri que consta de 52 oficiales, de acuerdo con el número de orden de la Jefe de Policía Nacional Sprin/2749/IX/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025.

El equipo fue dirigido directamente por la Policía Nacional Calemdiklat, el Comisionado de Policía General Chryshnanda Dwilaksana. Para el cargo de vicepresidente confiado al jefe de la policía nacional de Koorsahli, el inspector general de policía Herry Rudolf Nahak y Karobindiklat Lemdiklat Polri, la policía general de Brigadier Susilo Teguh Raharjo.

«El general de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, ordenó al personal y al personal como un paso de responsabilidad y responsabilidad», dijo la Jefe de la División de Relaciones Públicas de las Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, el lunes 22 de septiembre de 2025.