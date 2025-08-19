Entonces la nueva tradición del aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani evaluó la lectura del texto proclamación que se hace por Presidente Prabowo Subianto en el 80º Día de la Independencia de Indonesia es una nueva tradición. Hizo hincapié en que no había problemas que debían debatirse debido a la lectura del texto de la proclamación.

«Debido a que este es el cumpleaños número 80, la tradición ha cambiado, y nos han dicho antes, y no creo que haya un problema, y creo que es bueno», dijo el presidente de MPR Ahmad Muzani en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Por otro lado, apreciaba muchas cosas nuevas en el 80 aniversario de la República de Indonesia. Espera que la diferencia sea una buena tradición.



Presidente de MPR RI Ahmad Muzani

«En mi opinión, hay muchas cosas nuevas, incluida la lectura del texto de la proclamación del inspector CeremoniaY creo que algo es buena y buena tradición «, dijo Muzani.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto leyó el texto de la Proclamación de la Independencia Republicana Indonesia Mientras dirige la ceremonia de conmemoración por los segundos de la Proclamación en el Palacio de Merdeka, Yakarta, el domingo por la mañana.

El presidente Prabowo, quien por primera vez actuó como inspector de ceremonia, dirigió la procesión de la ceremonia con un Beskap completo con tela en la cintura.

«Nosotros, el pueblo indonesio, declaramos la independencia indonesia. Los asuntos con respecto a la transferencia de poder y otros se llevan a cabo cuidadosamente y en el menor tiempo posible», dijo el contenido del texto de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia, leída por el presidente PRABOWO.

Posteriormente, la ceremonia se extendió haciendo creaciones y sesiones de oración. Más tarde, las banderas de la bandera entraron al campo independiente del palacio para volar la bandera roja.



Bianca Alessia Christabella, 80 aniversario de la bandeja del patrimonio de aniversario de RI

En la procesión de levantar la bandera roja y blanca, el presidente Prabowo había besado la bandera antes de ser entregada al portador de la bandeja.

Después de eso, Paskibraka realizó inmediatamente la formación de línea, incluidas las que formaron 80 años como un signo del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

La elevación de la bandera roja y blanca fue suavemente, la bandera se levantó con éxito hasta el final del poste.