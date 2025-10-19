Entonces Kalem Favorit Kaum Dinero Viejo

VIVA Automotriz – En medio de la tendencia cada vez más popular de los SUV modernos y los coches eléctricos, hay un sedán elegante que todavía tiene su propio encanto a los ojos de los aficionados a los coches clásicos: Nissan Teana. Este automóvil es conocido por su diseño sobrio, su cabina súper cómoda y su aura elegante que no intenta ser llamativa.

Lea también: La impactante respuesta del Dr. Mahfud a la petición de KPK de informar sobre el presunto margen de beneficio en el proyecto Whoosh



No es de extrañar que muchos lo llamen el sedán favorito de los viejos adinerados, un término que se refiere a los viejos ricos que tienen gustos elegantes sin necesidad de alardear de lujo.

El Nissan Teana entró por primera vez en Indonesia a principios de la década de 2000 como sucesor del Cefiro, aportando la sensación de lujo típica de un sedán grande. La última generación vendida oficialmente en Indonesia fue el Teana L33, que se lanzó en 2014.

Lea también: Este futuro coche de colección ha cambiado de manos tres veces



Según el seguimiento de VIVA Otomotif en varias plataformas de compra y venta de automóviles, el precio de un Nissan Teana usado oscila ahora entre 120 millones de IDR y 250 millones de IDR, según el año y el estado.

La unidad 2009-2011 (generación J32) tiene un precio de alrededor de 120 a 160 millones de IDR, mientras que la versión 2014-2016 (generación L33) se ofrece en el rango de 180 a 250 millones de IDR. De hecho, cuando era nuevo, el precio del Teana alcanzó los 600 millones de IDR.

Lea también: El jefe de la policía regional se disculpa por arrestar injustamente al presidente de NasDem del Norte de Sumatra: hemos detenido a 4 miembros del personal



Con un precio usado igual al de un monovolumen nuevo como el Toyota Avanza o el Daihatsu

El Teana es conocido por su excepcional confort en la cabina y el carácter refinado de su motor. La variante 2.5 XV más buscada utiliza un motor V6 de 2.5 litros con transmisión CVT, que ofrece un rendimiento potente pero suave. Los suaves asientos de cuero, la cómoda suspensión y una cabina silenciosa lo hacen sentir como un verdadero automóvil ejecutivo.

El diseño es elegante y no «grita» lujo, lo que constituye un atractivo especial para aquellos que ya están establecidos, un grupo a menudo llamado old money, es decir, aquellos que han tenido dinero durante mucho tiempo y que priorizan la comodidad y la calidad, no sólo el prestigio.

En cuanto al mantenimiento, el Teana es relativamente fácil de mantener porque comparte muchos componentes con otros modelos de Nissan. El consumo de combustible sigue siendo razonable, alrededor de 8-10 km/litro en ciudad.