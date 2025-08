Entonces, ¿hasta dónde llegarás para una película?

Regla del pulgar para ver con los ojos y la pantalla que he seguido desde el difunto, gran director Benegal de Shyam Me presentó, idealmente, su nivel de los ojos, mientras mira, digamos, una película, debe estar a una distancia dos veces y media la diagonal de la pantalla.

Lo que tiene sentido, cuando capto cualquier cosa en mi teléfono, por distracción cero o una inmersión completa. El sonido, de todos modos, no puede ser más claro que los auriculares.

¿Cuál es el mejor asiento en un cine/teatro, sin embargo?

He escuchado múltiples teorías, incluida la última fila del cine, siendo la línea horizontal de 7, y agarrar cualquier asiento, o que diagonal, funciona mejor.

La percepción general parece ser los asientos intermedios, dos tercios de la pantalla; perfecto.

Resulta que hay menos ciencia que es algo cultural. «Las preferencias cambian, dependiendo del país/territorio», me dice Friedrich Deininger, director senior alemán de Dolby, sobre un Llamada de zoom.

Deininger dice: «En Europa central, a la gente le encanta ser [all the way] Atrás, que son los asientos más caros. En otros territorios, a nadie se preocupa particularmente por la última fila que no es diferente de la primera.

Y la gente puede elegir asientos, dependiendo del espacio para las piernas, el reclinable, la imagen más grande … «

Me dirijo al asiento central, tercera fila desde la pantalla (casi siempre). Que no es donde me senté para ver el Superman de James Gunn en 3D en City Pride Multiplex, Kharadi, Puneque alberga el primer cine Dolby de la India que se inauguró en julio de 2025.

El plan de asiento estilo estadio parecía lo suficientemente curvado como para que tenías una línea de visión sin restricciones, independientemente.

¿Qué es un cine Dolby? De los cuales solo hay 277 en el mundo, mientras hablamos? En primer lugar, no debe confundirse con el Teatro Dolby en Hollywood, donde se han celebrado los Oscar desde 2001. Ese es un auditorio.

¿Con qué asocias a Dolby? Sonido de cine de primera clase, qué más.

A Still de War 2, la primera película india en lanzarse en un cine Dolby en India.

Como en Dolby Atmos que más de 800 pantallas en India ya están equipadas; empujando esa extraparidad incluso atrapar el sonido de un cigarrillo ardiendo en voz alta; ¡Que no haya escuchado, en la vida real, nunca! Y mucho menos imaginar objetos colocados a su lado, mientras realmente están marcando en la pantalla.

¿Qué pasa con Dolby Cinema, entonces? El portavoz Deininger me dice, a lo largo de los años, el gigante de la audio-tecnología había estado consultando con cineastas/estudios para llegar a lo que la comunidad consideró una actualización muy necesaria para el cine como una experiencia visual.

Deininger agrega que los talentos, a nivel mundial, eran claros sobre una cosa: «Danos mejores píxeles, a [optimally] Use los datos que capturan las cámaras modernas; En términos de color, relación de contraste …

«En donde los negros y los grises no se lavan en la pantalla, y puedes encontrar matices en áreas con poca luz. Por ejemplo, la relación de contraste [in a Dolby cinema] es 1 millón: 1, que es 500 veces más que la pantalla DCI «.

DCI Being Digital Cinema Initiative, un consorcio formado por Hollywood Mayores (Disney, Warner, Sony, etc.) para garantizar un estándar de uniforme para los sistemas de cine digital.

Sin duda, no soy un geek tecnológico para decirle a Lambert de la longitud de onda láser, o el rango de color de la relación de contraste, durante mi conversación con Deininger.

Pero puedo imaginar lo que quiere decir, desde que entré primero en el cine Dolby, un poco golpeado por sus interiores negros en jet, para garantizar que no se reboten la luz de las paredes/techo. Tampoco notas altavoces, más de 60 de ellos para el «sonido de grado de estudio».

La «ciencia detrás de él» es que, aparentemente, cuando no puedes ver de dónde viene el sonido, automáticamente se vuelve más inmersivo. ¡Las gafas 3D se sienten más cerca de los auriculares que las tazas de plástico y papel en las que hemos crecido!

Como muchos, sigo siendo un crítico de toda la vida del 3D. Ellos ensangrentan las malditas luces, hombre.

La pantalla 3D Dolby, por otro lado, se sentía tan luminiscente como el 2D regular, si no más; ¡Obviamente con la profundidad de campo, que podrías esperar caminar dentro de la pantalla grande! Lo que tiene sentido, cuando Deininger dice: «Hay dos sistemas de proyección láser, que sirven a cada ojo».

Por supuesto, podría contrastar esta experiencia con un teatro cerca de mí. Pero tendría que ver a Superman, sincronizado, Superman, de nuevo; Más bien perforar un agujero en mi cabeza.

Deininger me dice que SS Rajamouli fue el primer cineasta indio en defender Dolby Vision. Él hizo ese grado de color en Munich para RRR. Esa tecnología ahora está accesible en Annapurna Studios en Hyderabad.

NTR JR-Hrithik Roshan protagonista, War 2, sería la primera película india en tocar en el único Desi Cine de dolby¡Que conduje más de 300 kilómetros más (Mumbai-Pune-Mumbai), para ver el asombroso Superman de Gunn!

Para ser justos, suficientes personas viajan ciudades/países para festivales de cine.

Una vez abordé un vuelo a Surat, subí al autobús desde ese aeropuerto, directamente al centro comercial, y el mismo camino de regreso; En aproximadamente siete horas, para una vista previa de prensa de una película, durante la pandemia, ¡porque los teatros en Maharashtra aún no se habían reabierto!

Pero esos viajes todavía se tratan de ver películas. Este fue un viaje a Pune para una experiencia audiovisual pura. ¿Podría hacer esto de nuevo, si no regularmente; ¿Hasta que hay un cine Dolby en Mumbai? Muy tentado!

Vivo en Chembur. Tal como están las cosas, algunos creen que es un suburbio de Pune. Bueno, en realidad no; ¡O aún no, de todos modos!

