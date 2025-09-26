Entonces, en el emprendedor, Durianpay Boss está apuntando a hacer una infraestructura de pago integrada en el sudeste asiático

Yakarta, Viva – Indonesia está experimentando una transformación digital muy rápida, especialmente en los sectores financiero y de pago. Sin embargo, detrás de este progreso, todavía existen desafíos importantes en forma de fragmentación de la infraestructura de pago que causa ineficiencias y obstáculos en transacción plataforma cruzada.

Al ver estos desafíos, Natasha Ardiani, Oficial ejecutivo Al mismo tiempo, el cofundador de DurianPay proporciona soluciones innovadoras que conectan varios métodos de pago y plataforma, uniendo el ecosistema que se ha dividido.

Durianpay es ambicioso para convertirse en una infraestructura de pago integrada en el sudeste asiático que puede conectar varios métodos de transacción, lo que lo hace más suave, eficiente e inclusivo.

«Quiero continuar haciendo que los pagos sean más fáciles, ilimitados e inclusivos», explicó Natasha, citado de su declaración, viernes 26 de septiembre de 2025.

Desde su establecimiento en 2020, Durianpay ha procesado más de 60 millones de transacciones por mes y atendió a más de 100 clientes del sector empresarial, servicios financieros, a la plataforma criptográfica. En 2023. Durianpay alcanzó 5 veces el crecimiento de una base anual desde 2022 y un aumento de 3 veces en Valor de procesamiento total (TPV).

La compañía también ha recaudado una financiación total de US $ 8.1 millones para fortalecer la expansión en Indonesia y el sudeste de Asia. Hasta ahora, Durianpay está desarrollando herramientas que están más centradas en las necesidades comerciales, expandiendo las redes de pago y los destinos.

Por su compromiso a través de la startup fintech Lo que lideró, Endeavour Indonesia anunció que Natasha Ardiani se había convertido oficialmente en el 1010 ° emprendedor de Endeavour, un logro logrado en el 104º Panel de Selección Internacional (ISP) celebrado en Cambridge, 2025.

Este logro confirmó el papel de Natasha como una de las mujeres Fundador Fintech quien trajo con éxito soluciones locales a la etapa global. «Ser un emprendedor de esfuerzo, de hecho, me hace creer que la solución de Indonesia puede ser relevante para el mundo», agregó.

Ahora, Durianpay no es solo FinTech ordinario, sino la columna vertebral de la infraestructura que impulsa la economía digital de Web2 y Web3 en el sudeste asiático. El éxito de Natasha Ardiani y Durianpay es una prueba clara de que los fundadores de nuevas empresas indonesias pueden construir soluciones con ambiciones globales e impactos reales.

Mientras tanto, Monika Rudijono, Director general Endeavour Indonesia dijo que el éxito de Natasha fue una clara evidencia de cómo las mujeres fundadoras de Indonesia podrían crear soluciones con competitividad global.

«Este reconocimiento no es solo un premio, sino también la inauguración de que la visión y la misión de Natasha para superar la fragmentación de pagos en esta región tiene un gran potencial para crear un impacto más amplio», dijo.