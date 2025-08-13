Entonces, el sospechoso, director gerente, Sritex Iwan Lukminto, debe seguir la orden en el escándalo de crédito

Yakarta, Viva – Con manos esposadas y con un chaleco de prisionero rosa, director presidente de PT Sri Rejeki Isman TBK (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, finalmente abrió su voz después de estar determinado como sospechar 12º en el caso de presunto corrupción otorgando crédito bancario a SRITEX.

«No estoy involucrado», dijo el miércoles 13 de agosto de 2025.



Iwan Kurniawan Lukminto en la oficina del Fiscal General Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Iwan afirmó que su firma en el documento de crédito se llevó a cabo en la orden del presidente (Presidente) del Presidente de la Compañía. Sin embargo, era reacio a revelar quién estaba destinado.

«Firmé el documento sobre el jefe del presidente y no estaba involucrado en este caso», dijo.

Anteriormente se informó que el jefe de Pt Sri Rejeki Isman TBK o SRITEX (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), finalmente fue nombrado la Oficina del Fiscal General (AGO) para ser sospechoso en la supuesta corrupción del crédito bancario al Grupo Sritex.

La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador se embolsó dos pruebas suficientes. Esto fue revelado por el Director de Investigación del Fiscal General de Jóvenes Delitos Especiales (Jampidsus) Nurcahyo Jungkung Madyo.

«El equipo de investigación de Jampidsus nuevamente estableció 1 sospechoso, con la identidad de IKL como ex director adjunto de PT SRITEX 2012-2023», dijo Nurcahyo en la oficina del Fiscal General, el miércoles 13 de agosto de 2025.