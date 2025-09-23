Entonces, el sospechoso de la corrupción de Chromebook, Nadiem Makarim, propuso un juicio previo

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem makarim presentó una demanda juicio por su estado como sospechar un caso de presunta corrupción en la adquisición de una computadora portátil Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

La demanda previa al juicio fue presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, South Yakarta, el martes.

«Hoy es una lista de solicitudes previas al juicio en nombre de Pak Nadiem Makarim. El objeto que fue demandado fue en la determinación del sospechoso y la detención», dijo la abogada de Nadiem, Hana Pertiwi.



Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Hana dijo que su partido consideró la determinación de Nadiem como sospechosa de la oficina del fiscal general (ATRÁS) no es válido porque no hay evidencia preliminar suficiente, una de las cuales es la evidencia de la auditoría de pérdida estatal de la agencia autorizada.

«La agencia autorizada (auditoría) es el BPK (Agencia de Auditoría Suprema) o BPKP (Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo), y la detención también es automática, si la determinación del sospechoso no es válida, la detención también es inválida», dijo.

Se sabe que hace el llamado Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como el Ministro de Educación y Cultura se reunió en ese momento para reunirse con Google Indonesia.

La reunión fue para hablar sobre productos de Google, uno de los cuales fue el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que puede ser utilizado por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones realizadas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se realizarán una adquisición de equipos de TIC.

Luego, se celebró una reunión cerrada para discutir la adquisición usando Chromebook. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Para aprobar el Chromebook, a principios de 2020, Nadiem Makarim cuando el ministro respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el Ministro de Educación antes, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la adquisición de la prueba de Chromebook en 2019 había fallado y no podía usarse para la Escuela External (SGT) o el área más externa, desfavorecida, líder (3T)», dijo Nurcahyo.

Then, on the orders of Nadiem regarding the implementation of the 2020 ICT procurement that will use Chromebook, the suspect SW (Sri Wahyuningsih) as the Director of PAUD and the suspect Mul (Mulyatsyah) as Director of Middle School Directorate of Basic Education and Secondary Education of the Ministry of Education and Culture of the Ministry of Education and Culture in 2020-2021, made technical instructions and the specific implementation instructions whose specifications han sido bloqueados (cromo os).

«Además, el equipo técnico realizó un estudio de revisión técnica que se utilizó como especificaciones técnicas al mencionar Chrome OS», agregó Nurcahyo.

Finalmente, Nadiem Makarim en febrero de 2021 emitió el número 5 del Presmento 5 de 2021 sobre las directrices operativas para los fondos de asignación especiales físicos (DAK) de la educación en el año fiscal 2021 que en el archivo adjunto había bloqueado las especificaciones de Chrome OS.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP). (Hormiga)