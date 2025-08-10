Entonces el soldado es un honor, pero debe estar listo para sacrificar

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto decir para ser una persona soldado es un gran honor. Sin embargo, recordó, los soldados deben estar listos para sacrificar.

PRABOWO transmitió esto en la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares en las Fuerzas Especiales del Comando Pusdiklatsus (Kopassus), Batujarar, Bandung, Java Occidental hoy, domingo 10 de agosto de 2025.

Prabowo inicialmente elogió la disciplina de los soldados después de revisar las tropas en la ceremonia. Luego, dijo, ser un soldado fue una llamada.

«También agradezco al comandante ceremonial, en la inspección de las tropas, vi disciplina, el espíritu ardiente de los soldados presentes aquí», dijo Prabowo en su dirección.

«Ser soldado es un honor, pero también un llamado y una disposición al sacrificio. Estoy orgulloso de ver a los hermanos, orgullosos de ver tu voluntad de sacrificar», explicó.

Prabowo luego reveló que la nación indonesia era una gran nación. Cada vez que el gobierno quiere elevarse y prosperar a la gente, Indonesia a menudo es perturbada por otros.

Por lo tanto, Prabowo enfatizó que la defensa de Indonesia continúa fortaleciéndose. Porque, dijo, no hay un país independiente sin tener soldados soldado el fuerte.

«Es por eso que nuestra nación necesita un ejército fuerte, no hay una nación independiente sin soldados fuertes. No hay una nación independiente sin un ejército fuerte», dijo Prabowo.