Entonces el más grande en la historia de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto transmitir financiamiento para el sector educación en Presupuesto Los ingresos y gastos estatales (APBN) en 2026 se convirtieron en los más grandes en la historia de Indonesia. Este esfuerzo está dirigido a realizar una indonesia responsable e imprimir recursos humanos superiores (recursos humanos) y la competitividad global.

Leer también: Frente a Prabowo, Puan reveló el Ministerio de Derecho al DPR sobre la eficiencia del presupuesto



En un discurso estatal el viernes 15 de agosto de 2025, Prabowo dijo que APBN 2026 Conviértase en el principal instrumento para realizar una visión de Indonesia fuerte, independiente y próspera. Prabowo dijo que la dureza es la base de la independencia, mientras que la independencia es la puerta de la prosperidad.

Uno de los enfoques principales del presupuesto estatal 2026 es el sector educativo, llamado Prabowo como el arma más efectiva para imprimir RRHH superior y erradicando la pobreza. El gobierno está comprometido a cumplir con la asignación de presupuesto educativo del 20 por ciento, que es de alrededor de RP757.8 billones.

Leer también: Prabowo reveló la razón para la adición de la unidad TNI: condiciones geopolíticas inciertas



«El más grande en la historia de la República de Indonesia», dijo Prabowo.



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

Leer también: Escuelas públicas a la televisión inteligente: las habilidades inteligentes de Prabowo Subianto eliminan a la gente de la pobreza



Prabowo enfatizó que el uso del presupuesto debe estar en el objetivo. Hizo hincapié en que el gobierno estaba impulsando el desarrollo equitativo de Sabang a Merauke porque todos los niños de la nación tienen derecho a avanzar para que la educación y la salud deben ser equitativas.

El fantástico presupuesto en el campo de la educación está dirigido a mejorar la calidad de los maestros, fortalecer la educación vocacional y armonizar el plan de estudios con las necesidades del mundo del trabajo. El gobierno prepara becas a través del Programa Smart Indonesia para 21.1 millones de estudiantes y Kip-Kuliah para 1.2 millones de estudiantes.

Además, la mejora de las instalaciones escolares y terciarias obtendrá una asignación de RP150.1 billones. Los fondos para los salarios y el aumento de las competencias de maestros y profesores se preparan en la cantidad de Rp178.8 billones de billones y asignaciones regionales de maestros ASN se preparan adecuadamente.

Prabowo también alentó el papel de la Institución de Gestión de Fondos de Educación (LPDP) a expandir el acceso a becas a las mejores universidades del mundo. En 2026, LPDP está dirigido a proporcionar becas a 4,000 estudiantes.

Otro esfuerzo realizado por el gobierno para imprimir recursos humanos superiores es presentar escuelas de personas, escuelas superiores de Garuda y transformación de las escuelas superiores de Garuda. Esta institución educativa es un puente y un generador de esperanza para que los niños pobres logren la mejor educación.

«Todo para realizar la generación inteligente, innovadora e productiva, que están listos para competir en el escenario global. Debemos perseguir el atraso en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas», dijo Prabowo