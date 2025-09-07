Entonces el hombre del partido contra Macao, Arkhan Fikri enfatiza el equipo nacional indonesio U-23 debe doblar Corea del Sur

Sidoarjo, Viva – Young Midfielder Equipo Nacional Indonesio U 23, Arkhan Fikrirealizado brillantemente al enfrentar Equipo nacional de Macao En la continuación de la calificación de la Copa Asiática U-23 2026 Group J., el jugador de Arema FC anotó un gol y fue nombrado el hombre del partido cuando Garuda Muda ganó una victoria de deslizamiento de tierra 5-0 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, sábado 6 de septiembre de 2025.

Leer también: Macau Roll 5-0, Erick Thohir le pidió al equipo nacional U-23 indonesio que piense de inmediato en Corea del Sur



Aunque satisfecho con la victoria inaugural de Indonesia en el evento de calificación, Arkhan enfatizó que el objetivo principal del equipo fue el partido final contra Corea del Sur.

«Alhamdulillah, logramos ganar en esta pelea, es muy importante como una capital contra Corea con su fuerte calidad. Pero creo que no está satisfecho, todavía hay partidos importantes. Tengo que desesperadamente contra Corea, no hay otra historia que ganar», dijo Arkhan en una conferencia de prensa después del partido.

Leer también: Confesión honesta del entrenador de Macao después de ser aplastado por el equipo nacional indonesio U-23



Mental es la clave para enfrentar a Corea del Sur

Arkhan enfatizó que la mental será un factor determinante cuando Indonesia enfrenta Equipo nacional de Corea del Sur U-23 el martes (9/9/2025). Él cree que la calidad de su equipo es suficiente para repetir la historia como en la Copa Asiática U-23 2024 en Qatar, cuando Garuda Muda eliminó con éxito a los guerreros taeguk en los cuartos de final.

Leer también: La fuerte advertencia de Vanenburg después del equipo nacional indonesio U-23 mató a Macao



«Corea también tiene buena fuerza y ​​jugadores. Una vez luché contra ellos antes, así que sabía cómo era la calidad. Pero estoy seguro de mis amigos, tengo un material de jugador mental y bueno. Dios, podemos ganar contra Corea», agregó.

Apoyado por un equipo experimentado

Arkhan no es el único jugador experimentado en aparecer a nivel asiático. Se convirtió en parte de los siete ex alumnos de la Copa Asiática U-23 2024 que regresaron al equipo esta vez. Los otros seis nombres son Rafael Struick, Hokky Caraka, Muhammad Ferrarri, Dony Tri Pamungkas, Daffa Fasya y Rayhan Hannan.

Con una combinación de experiencia y espíritu de lucha de jugadores jóvenes, se cree que Indonesia puede proporcionar la máxima resistencia a Corea del Sur.

La victoria sobre Macao puso a Indonesia en el segundo lugar en el Grupo J con cuatro puntos, dos puntos detrás de Corea del Sur, que encabeza la clasificación con seis puntos.

El formato de calificación solo proporciona boletos a las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita a 11 campeones del grupo y cuatro mejores finalistas. Es decir, el partido contra Corea del Sur será un determinante para el destino de Garuda Muda.