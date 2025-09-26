Entonces, el gerente virtual en FPL Mansion Sports FC 2025, hay un premio de IDR 88 millones

Yakarta, Viva – nueva temporada Liga Premier ya a la vista. Junto con eso, una competencia emocionante es un poco más que los amantes del fútbol, ​​a saber, Fantasy Premier League (FPL) Mansion Sports FC 2025!

Imagina, puedes sentir la sensación de ser gerente Cubra al mundo, estableciendo estrategias, eligiendo a los jugadores de pilar para competir con miles de otros participantes durante toda la temporada.

¡Más interesante, también tienes la oportunidad de ganar el premio total de la temporada final de Rp.88,000,000!

¡Sí, no leíste mal! Esta competencia no es solo un juego, sino también como un lugar para la prueba: quién es el más bueno en leer el partido, quién es el más bueno para elegir al capitán y quién es los puntos de reunión más consistentes cada semana.

El CEO del grupo de entretenimiento deportivo Mansion Daniel Kurniawan, en su declaración escrita, dijo que, además del entretenimiento, esta competencia se realizó como un foro para los fanáticos del canal de la liga inglesa su creatividad e interés

«Creemos que con la celebración de este evento, puede hacer que los fanáticos de la liga inglesa en Indonesia sean más entusiastas y entretenidas en el apoyo a su equipo favorito y, por supuesto, para aquellos que tienen interés en estrategias gerenciales pueden canalizarlo», dijo.

Premios que puedes obtener

Si generalmente FPL es solo una cuestión de emocionante con los amigos, en la mansión Sports FC, la emoción se acompaña de un regalo que lo hace aún más entusiasta. ¡Aquí, vea varios premios otorgados con un premio final de la temporada de 88 millones!

Premio semanal:

Campeón número 1: RP 580,000 Finalista: RP 200,000 Campeón 3: RP 100.000

Además, a pesar de que el gran premio se distribuirá al final de la temporada, esta competencia continuará desafiándote cada semana.

Los desafíos vendrán con los cambios en las tablas de clasificación, la rivalidad se calienta y el más tenso, ¡quién sabe el nombre de su equipo será una estrella!

Cómo registrarse y los términos

EIT, antes de apuntar a un premio de RP. 88 millones, ¡hay varias condiciones que debes cumplir para jugar FPL!

Después de estar registrado como miembro, solo puede unirse oficialmente a esta liga. El proceso que puede ver a continuación, ¡sí!

1. Organice el equipo en la Fantasy Premier League

Abierto fantasy.premierleague.com . Cree una cuenta y luego organice 15 sus jugadores principales de acuerdo con el presupuesto existente. Determine iniciando XI, seleccione Capitán y Vicepresidente (recuerde, doble Capitán Puntos, ¡así que elija sabiamente!). Dale el nombre del equipo de acuerdo con tu gusto.

2. Únete a Mansion Sports FC League

En la página principal de FPL, seleccione el menú League & Cups → Crear y unirse a una nueva liga y tazas. Klik se une a una liga y una copa. Ingrese el Código de la Liga Mansion Sports FC (se anunciará oficialmente en el sitio web de Mansion Sports FC).

3. Registro del nombre del equipo en Mansion Sports FC

Iniciar sesión mansionsportsfc.com . Ingrese el menú de perfil en la esquina superior derecha. Haga clic en Agregar el nombre de la Premier League de Fantasy Team. Ingrese el nombre del equipo que ha registrado en FPL. Haga clic en Guardar.

¡Finalizado! Ahora, oficialmente eres parte de la competencia FPL Mansion Sports FC 2025.

Cómo jugar Fantasy Premier League

En Fantasy Premier League, cada una de sus decisiones determina los resultados, debe prestar atención a las siguientes cosas:

Cada semana, los jugadores de su equipo obtendrán puntos de acuerdo con su desempeño real en el campo. Los objetivos, las asistencias, las hojas limpias e incluso las penalizaciones salvadas por el portero tienen influencia. Captain’s Choice es la clave. Debido a que los puntos se contarán dos veces, si elige al capitán equivocado, ¡prepárate! También puede hacer transferencias semanales para fortalecer el equipo. Entonces, si hay jugadores que están lesionados o que su rendimiento disminuye, tome decisiones rápidamente.

¡Es hora de que intervengas! Al final de la temporada, los jugadores que lograron recolectar la mayor cantidad de puntos serán nombrados como campeones.

Fantasy Premier League Mansion Sports FC no es solo una cuestión de estrategia, sino también de la emoción de competir con otros fanáticos del fútbol. Además, cada semana hay una nueva historia, hay una nueva sorpresa y hay una oportunidad para que aumente.

Con un premio total de RP. 88 millones, cualquiera tiene la oportunidad de convertirse en una estrella. Por lo tanto, no se siente dulcemente mirando la Premier League en la pantalla, ¡es hora de que intervenga, organice su mejor equipo y demuestre que es digno de ser un gerente campeón!

Regístrese ahora en mansionsportsfc.com Únase a la liga y disfrute de la emoción de ser un gerente virtual durante toda la temporada. ¡Vamos, lleva a tu equipo a la cima de la clasificación!