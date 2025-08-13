Entonces el espíritu de la aparición de la democracia sana y soberana

Yakarta, Viva – La acción de miles de residentes de Pati Regency, Java Central, que empacó la Pati City Square el miércoles por la tarde, 13 de agosto de 2025, recibió una atención seria de Senayan.

Leer también: DPRD forma el Comité Especial para el Regente Pati de Pati Sudewo, recibió 60 días



Miembro DPR RI Maman Imanulhaq evalúa la resistencia ciudadana a la política Regente de Sudewo Conviértete en un rayo de esperanza para la defensa de la soberanía y la democracia del pueblo en Indonesia.

«De hecho, la lucha del pueblo en su conjunto es el espíritu para la aparición de un proceso democrático sano y soberano», dijo Maman en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025, fue citado por Antara.

Leer también: Tener muchos autos y tierras de lujo, la propiedad total de Pati Sudewo Regent es RP. 31.5 mil millones



Esta acción fue desencadenada por una política Regente Sudewo, quien anteriormente elevó el impuesto rural y urbano de la tierra y la construcción (PBB-P2) al 250 por ciento. La decisión desencadenó una ola de rechazo que está muy extendida en la comunidad.



Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

Leer también: Elevar PBB-P2 en un 250 por ciento y llamó al KPK supuestamente recibió fondos del caso DJKA, como este activo del regente de Pati Sudewo



Según Maman, los residentes de Pati inicialmente tomaron un elegante camino de protesta al recopilar el apoyo logístico en forma de alimentos y bebidas alrededor de la ubicación de la acción masiva. Sin embargo, consideró que había un gran problema con la comunicación entre los gobiernos locales y los ciudadanos.

«En realidad, se necesita comunicación en el proceso democrático de que las buenas intenciones del poder de la soberanía de las personas en Pati deben responderse por la buena comunicación del regente», dijo.

Dijo que, a pesar de que Sudewo había cancelado la política de aumento de PBB-P2, la información no se transmitió bien al público. Como resultado, la ola de protestas permaneció ampliada hasta que alcanzó su punto máximo ante la demanda de que el regente renunciara a su posición.

En el campo, la manifestación frente al Pati Regency Hall estaba caliente. Varios oradores consideraban que Sudewo era arrogante y no se puso del lado de los residentes. La situación se había calentado al caos, obligando a la policía a tomar medidas represivas para disolver las masas.

Para Maman, el movimiento ciudadano Pati muestra que la democracia todavía está viva en las bases. «La comunidad Pati da un ejemplo de que la política de los jefes regionales que dañan a las personas puede ser resistencia, aunque no tienen un canal para criticar», dijo.