Entonces Dai es joven, esta es la figura de Gus Idris con su moderno estilo de predicación

VIVA – convertirse en Dai muda En este día y edad no es una cuestión fácil. Los desafíos de Da’wah no solo provienen de los tiempos, sino también de diferentes perspectivas en una sociedad cada vez más diversa.

Leer también: Conociendo a Habib Idrus, el nieto del héroe nacional que se inmortalizó para ser el nombre del aeropuerto en Palu



Sin embargo, en medio de la situación, apareció una figura Gus iDris Almarbawy, un joven erudito de 35 años de Malang, Java Oriental, que logró robar la atención de muchas personas a través de su enfoque de predicación moderno pero relajante. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: La figura de Ustadz Kasif Heer, que le dio a Nathalie Holscher a Nathalie



«Para mí, Da’wah no es solo una conferencia sobre el púlpito. Sino cómo estamos presentes, vivimos con ellos y dan esperanza a través de ejemplos concretos», dijo Gus Idris el jueves 7 de agosto de 2025.

Su existencia como cuidador de la Thoriqull Jannah Islamic Boarding School en las zonas rurales de Malang es evidencia de su seriedad en la construcción de una comunidad que no solo se centra en el lado religioso, sino también en el crecimiento social y espiritual. Él guía a los estudiantes con los valores de amor, tolerancia y responsabilidad social.

Leer también: El hombre de sacrificio puede ser Jimak cuando el ayuno resulta ser el contenido de Gus Idris



Lo que hace que Gus Idris llame cada vez más la atención es su atención a grupos marginales como ex matones o individuos que estaban lejos de la vida religiosa. No dudó en comunicarse e invitarlos de regreso al camino del Islam con un enfoque suave.

Muchos de ellos finalmente participaron activamente en actividades de pesantreno, incluso ayudaron a varias actividades positivas llevadas a cabo por Gus Idris y su comunidad. Él cree que todos tienen la oportunidad de cambiar y crecer para mejor.

No solo fomentando espiritualmente, Gus Idris también dio un ejemplo concreto de la importancia de la independencia y el empoderamiento de la comunidad. Aunque no es el enfoque principal, este lado ayudó a fortalecer su mensaje Da’wah. Desarrolló varias actividades comerciales, como el negocio culinario de arroz Tempong, la cría de animales y un café llamado Coffee Gio, que todos los resultados también se dirigieron a ayudar a la comunidad circundante.

«Queremos que este pesantreno sea un lugar para que todos crezcan, no solo espiritualmente, sino también económica y socialmente», dijo.

Gio Coffee Cafe, por ejemplo, no es solo un lugar de reunión ordinario. Este lugar está diseñado como un espacio abierto para la generación más joven para discutir, aprender y desarrollarse. Para Gus Idris, los jóvenes son el futuro, y deben facilitarse con un espacio saludable para desarrollarse.

«Los jóvenes necesitan espacio. Así que hacemos un lugar que pueda ser un puente entre el café, el Corán y la acción concreta», explicó.

Con un estilo de predicación fundamental, Gus Idris logró convertirse en una joven figura Dai que no solo transmitió conocimiento religioso, sino que también dio esperanza e inspiración. Él muestra que ser religioso no significa que tengas que mantenerte alejado de la realidad social. De hecho, desde su proximidad a la comunidad, su da’wah se vuelve relevante y conmovedor.

«Mientras su intención sea Lillahi Ta’ala, cada esfuerzo puede ser un campo de Da’wah», concluyó Gus Idris.