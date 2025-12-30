‘Entonces, ¿cuándo estarás de acuerdo?’ Muchos internautas llamaron a Kode Aura Kasih pidiéndole matrimonio a Ridwan Kamil.

Jacarta – Una carga antigua pertenece a Aura Kasih De repente volvió a robarse la atención y se volvió viral en Instagram. El video, que en realidad se subió en enero de 2024, ahora está siendo ampliamente discutido nuevamente después de que los internautas crean que hay un «código oculto» que se cree que está relacionado con Ridwan Kamil.

La carga muestra a Aura Kasih cocinando sopa de champiñones con bastante detalle. Desde el proceso de lavar los ingredientes, cortar los champiñones y cocinar, todo se muestra de manera coherente. Sin embargo, no son sólo sus habilidades culinarias las que están en el centro de atención, sino también la información que acompaña al vídeo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En la carga, Aura Kasih mencionó que las habilidades culinarias son un activo importante para ser una buena esposa. Esta declaración fue seguida por una frase que tenía un tono casual pero que los internautas consideraron llena de significado.

«Sopa de champiñones. ¿Puedes cocinar, puedes cuidar a tus hijos y mucho menos cuidar de ti? Entonces, ¿cuándo lo harás?» escribió Aura Kasih, citado el martes 30 de diciembre de 2025.

Esta frase provocó entonces varias especulaciones. Muchos internautas vieron la carga como una forma de código o insinuación sutil dirigida a una determinada figura. Esta sospecha se hizo más fuerte cuando surgió la cuestión de la cercanía de Aura Kasih con Ridwan Kamil, que recientemente fue ampliamente discutida en las redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que la columna de comentarios de la carga anterior se llenara con las reacciones de los internautas. Algunos respondieron con bromas, mientras que otros realmente hicieron sarcasmo.

«Aa no es sensible, sí, té, aunque ha sido codificado así», comentó un internauta.

«El código de las chicas es como ser raro, eh. Por suerte soy un tipo insensible, así que no me importa», dijo otro.

El nombre Aura Kasih se ha asociado recientemente a menudo con Ridwan Kamil. La cantante y actriz incluso fue acusada de ser la amante del exgobernador de Java Occidental. Este problema se difundió enormemente en las redes sociales, acompañado de varias «inconsistencias» descubiertas por los internautas.

Desde similitudes en tiempos de carga, estilos de vida, hasta acusaciones de viajar juntos a Europa, todo se ha convertido en tema de especulación. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial que confirme o desmienta firmemente estas acusaciones.