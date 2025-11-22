Entonces, anfitrión, ¿qué es la FIFA Series y por qué es importante para la selección nacional de Indonesia? esta es la explicacion completa

VIVA – Indonesia se está convirtiendo en el centro de la atención mundial después de ser designada oficialmente como anfitriona. Serie FIFA 2026un prestigioso evento internacional que reúne a selecciones nacionales de varios continentes en un formato oficial de partido amistoso. Este nombramiento se considera una prueba de la creciente confianza de la FIFA en la capacidad de Indonesia para celebrar grandes eventos, después de haber albergado con éxito la Copa Mundial Sub-17 de 2023.

Esta noticia fue transmitida directamente por el Presidente General. PSSI Erick Thohir, quien reveló que el intenso lobby ante la FIFA y el fuerte apoyo del presidente Prabowo Subianto fueron los principales factores para que Indonesia lograra este mandato.

«He recibido noticias de la FIFA de que nuestro lobby ha dado sus frutos. Indonesia ha recibido oficialmente la confianza para albergar el evento de la FIFA Series el próximo año», dijo Erick en su declaración oficial hace algún tiempo.

No sólo hospedaje, esta oportunidad también creará Selección Nacional de Indonesia (Garuda) se enfrentó directamente a concursantes de Europa, África, América Central, Norte, Caribe, América del Sur y Oceanía. Jugar contra equipos de fuera de Asia se considera importante para mejorar la mentalidad competitiva y la calidad técnica de los jugadores.

La FIFA Series es un programa oficial de la FIFA en forma de mini torneo en formato de partidos amistosos internacionales entre países de confederaciones. Este evento se celebró por primera vez en 2024 y se lleva a cabo cada dos años.

El objetivo principal es crear una experiencia global para las selecciones nacionales, permitiéndoles enfrentarse a oponentes de otros continentes sin tener que esperar a competiciones oficiales como la Copa del Mundo, la Copa Asiática o las eliminatorias de los grandes torneos.

El objetivo principal de la FIFA Series

Mejorar la calidad de las competiciones de selecciones nacionales en todo el mundo.

Presentando un intercambio transcontinental de estilos de juego

Abriendo oportunidades comerciales y cooperación cultural.

Probar la preparación técnica y mental de los jugadores.

Proporciona puntos de clasificación oficiales de la FIFA aunque no es tan grande como los torneos de clasificación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfatizó anteriormente que la Serie FIFA fue creada para fortalecer el desarrollo del fútbol mundial.

«La FIFA Series tiene como objetivo explorar el potencial de desarrollo de jugadores, entrenadores y aficionados, al tiempo que promueve la universalidad del fútbol a través de partidos significativos», afirmó Infantino, citado por la FIFA.