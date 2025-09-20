Entidades comerciales de petróleo y gas de Pertamina y privado acordaron servir a la comunidad

VIVA – Se ha celebrado una reunión de discusión relacionada con el satisfacción de las necesidades bbm De Gasolinera Privado que había ocurrido previamente vacante. La reunión fue presidida por el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, «acabamos de terminar la reunión para explicar las condiciones de combustible existentes. En general, la posición de la disponibilidad de BBM que actualizamos es suficiente durante 18-21 días, por lo que no hay ningún problema con respecto a la disponibilidad de combustible. Muy estratégico».

Bahlil agregó que a las entidades comerciales privadas se les había dado una cuota de importación del 110% en comparación con 2024, lo que significa que esta cuota se dio normalmente. Esto se ha dado, pero hay condiciones en las que se agota el 110% antes de finales de septiembre.

Sobre esa base, el gobierno toma la decisión de continuar siendo atendiéndose, pero se dará a través de la colaboración con Pertamina. Los requisitos presentados por una entidad comercial privada, como sigue;

⁠ El organismo empresarial privado acepta comprar a través de la colaboración con Pertamina, en forma de productos básicos basados ​​en combustible (productos BBM que no se han mezclado con aditivos y tintes). Realice controles de calidad con un topógrafo conjunto. Con respecto al precio, regulado por el Gobierno de manera justa, nadie está en desventaja, la determinación de los precios se llevará a cabo abiertamente abiertamente y acordado juntos. Después de que el Ministro de Energía y Recursos Minerales realizó una conferencia de prensa, luego las entidades comerciales privadas por separado hicieron una coordinación relacionada con 2 cosas, a saber:

Escenario provisión de suministros para satisfacer las necesidades de entidades comerciales privadas, y;

Discusión relacionada con los aspectos comerciales entre las entidades comerciales para realizar la dirección del Ministro de Energía y Recursos Minerales y satisfacer las necesidades de la comunidad.

Por separado, el presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dijo que Pertamina había ofrecido ofertas durante la discusión y continuó en forma de ofertas formales para detallar los aspectos comerciales.

«Además, siguiendo la reunión de hoy, Pertamina ha presentado una oferta a la entidad comercial y ha continuado con ofertas formales de aspectos comerciales detallados», dijo Mars EGA.

Esto se hizo como un paso para acelerar el seguimiento del Ministro de Energía y Recursos Minerales como representante del gobierno.