VIVA -En conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri celebrar una etapa de entretenimiento La fiesta del pueblo en el Monumento Nacional (Monas), Yakarta, domingo (17/08). Este gran evento se convirtió en una manifestación tangible del compromiso de Bri al fomentar un espíritu de unión, unidad y alegría para todos los pueblos indonesios, especialmente en el impulso de la República de Indonesia.

Para animar aún más la atmósfera, en la etapa de entretenimiento en Monas, el evento fue guiado por Ananda Omesh y Hesti Purwadinata como el MC principal. La etapa de entretenimiento es más animada con la aparición de músicos nacionales en todas las generaciones. De día a noche, los visitantes fueron entretenidos por NTRL, D’Asiv, Ayu Ting Ting y Judika, y la banda de acompañamiento de la banda Em. La presencia de estas estrellas invitadas se sumó al espíritu de celebración y se convirtió en un imán para miles de personas que empacaron el área de Monas.

La serie de actividades duró durante todo el día, comenzando a las 05.00 WIB hasta las 22.50 WIB, presentando diversas actividades, como la procesión de la ceremonia de la bandera que se transmitió en vivo desde el Palacio Merdeka, el Desfile del Carnaval, a la etapa de entretenimiento de la gente con la aparición de artistas y bandas nacionales. Miles de personas se derramaron en Monas para participar en la celebración de este momento histórico con Bri.

El coordinador principal de la etapa de entretenimiento se lleva a cabo por Danantara Indonesia. Y entre facilitar cinco puntos de etapa de entretenimiento estratégico a lo largo de la ruta de carnaval de independencia. El escenario principal se ubicará en Monas con Bri. Además, otros puntos de entretenimiento también estarán presentes en Sarinah (Indourney), Hi Roundabout (Bank Mandiri), Dukuh Atas (BNI) y Sampoerna Strategic (BSI), para que las personas puedan disfrutar de la emoción en varios puntos icónicos en Yakarta. Además de la etapa de entretenimiento en estos cinco puntos, también se proporciona la provisión de instalaciones públicas, así como la participación de cientos de MIPYME, este evento es un impulso de unión que une a la comunidad de generación cruzada. Los autos de carnaval y entre los diseños de Gold Garuda y los adornos culturales son un símbolo de la unidad y la visión desarrolladas de Indonesia.

El evento proyectado al que asistieron más de 200,000 visitantes contará con artistas nacionales, entretenimiento cultural y juegos interactivos que fortalecen su orgullo como la nación indonesia. La contribución de las SOES no solo presenta celebraciones festivas, sino que también mueve la economía del pueblo, introduce el potencial local y confirma el compromiso colectivo de desarrollar una Indonesia soberana, próspera e inclusiva.

Además de las actuaciones musicales, las fiestas del pueblo también presentan cuestionarios, juegos interactivos, a la distribución de premios interesantes de las puertas. Los premios distribuidos alcanzaron más de 800 unidades, que van desde equipos domésticos, dispositivos electrónicos, hasta el gran premio en forma de una unidad de motocicleta.

Hacia la noche, la emoción se siente cada vez más por la apariencia del desfile de disfraces y el convoy del carnaval de la economía creativa que muestra una variedad de culturas indonesias. El ambiente es cada vez más animado con una fiesta de fuegos artificiales que se muestra directamente en el área de Monas y se transmite de la rotonda de HI.

Relacionado con esta actividad, el presidente de BRI, Hery Gunardi, dijo que, como un banco propiedad del pueblo indonesio, BRI siempre estaba comprometido a estar presente en la comunidad.

«A través de este Partido Popular, queremos presentar un espacio de unión en el que todos los niveles de la sociedad puedan sentirse orgullosos por ser parte del largo viaje de esta nación a Indonesia EMAS 2045», explicó.

«Bri enfatizó su compromiso de estar siempre presente para la comunidad, no solo a través de servicios financieros, sino también presentando un momento de unión que despertó el amor de la patria», agregó Hery.